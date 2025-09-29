×
MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZineニュース

【来週開催】フェリシモの世界観を支える顧客体験設計が明らかに

　翔泳社が運営する「ECzine」は、2025年10月9日（木）にオンライン・スタジオ観覧を選んで参加できる無料カンファレンス「ECzine Day 2025 October」を開催する。

　「経営貢献度を高めるECへの転換　中長期の戦略と日々の打ち手」をテーマとした本イベントは、アンドエスティ、ファミリーマート、サッポロビール×タカラトミーなどが登壇。次のフェーズに向けて成長戦略を描く先進企業の事例、ECの新規立ち上げ、ECリニューアルを実施した企業の取り組み、EC起点で生まれたヒット商品の開発秘話、販売戦略など幅広い内容のセッションを用意している。

ECzine Day 2025 October
　10:45～11:15に行われるセッションは、株式会社フェリシモ 顧客関係育成部 プロモーション&CRMグループ 西本 宗平氏／Repro株式会社 取締役CBDO 中澤 伸也氏／Repro株式会社 Repro Booster 事業責任者 孫 健真氏が登壇する。

　本セッションでは、数字に偏らずお客様の感情の機微を捉える視点や、社内勉強会「GO!WEB」を通じた文化づくりなど、フェリシモの世界観を支える実践の裏側を紹介する。

 

　リアル（会場）参加・懇親会は先着順で受付（9月30日（火）に締切予定）、オンラインの事前登録締切は10月7日（火）13時までとなっている。定員になり次第締め切りとなるため、ぜひ早めの申し込みをおすすめしたい（リアル会場の参加、懇親会はEC事業者が優先）。

ECzine Day 2025 October セッションのご紹介

　現時点で公開されているセッション情報は、次のとおり。詳細は「ECzine Day 2025 October」イベントサイトの「タイムテーブル」から見ることができる。

 

セッション日時・タイトル お申し込み

[S-1]10:00～10:30
「and ST」が語るオープンプラットフォーマーへの変革 多角化するユニークなビジネス戦略、パートナー企業のメリットとは 櫻井 裕也 [アンドエスティ]

[S-2]10:45～11:15
フェリシモの世界観を支える顧客体験の舞台裏 ～「感情」を捉え、守る仕組みと実践～ 西本 宗平 [フェリシモ]/中澤 伸也 [Repro]/孫 健真 [Repro]

[S-3]11:30～12:00
ブランドの未来を育てるノースフェイスアプリ ～ノースフェイスが描く顧客との長期的関係～ 鯨岡 務 [メグリ]/都地 大基 [ゴールドウイン]

[S-4]12:20～12:50
「物販系EC成長率3.7%」の壁をどう越えるか？ 成長鈍化時代を勝ち抜くOMO・SNS新戦略 安原 貴之 [フューチャーショップ] ※リアル（会場）参加は軽食付

[S-5]13:10～13:40
なぜ今「ファミマオンライン」なのか　ファミリーマートが描く“顧客とつながる”理想図に迫る 近藤 大輔 [ファミリーマート]

[S-6]13:55～14:25
調整中

[S-7]14:40～15:10
Amazon Ads パートナーとともに実現するビジネスの成長戦略 伊勢谷 直美 [アマゾンジャパン]/笠井 慎也 [ウブン]/[Shirofune]

[S-8]15:25～15:55
キューサイ事例に学ぶ、TikTok Shop活用のはじめ方 岩田 きらら [キューサイ]/亀山 桃子 [マテリアルリンクス]/道上 飛翔 [翔泳社]

[S-9]16:10～16:40
EC年商10億超え20社のKPI実データが示す経営貢献度が高い打ち手5選 鴨下 文哉 [Ｗ２]

[S-10]16:55～17:25
AI時代のフルファネル × フルチャネル戦略　Amazonを起点に描く、2030年を見据えたEC全体最適化の方法とは？ 田中 謙伍 [GROOVE]

[S-11]17:40～18:10
サッポロビールとタカラトミーに聞く、メーカーの自社ECの役割と成長戦略 土代 裕也 [サッポロビール]/平位 俊雄 [タカラトミー]/道上 飛翔 [翔泳社]

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

MarkeZine（マーケジン）
2025/09/29 18:30 https://markezine.jp/article/detail/49965

イベント

