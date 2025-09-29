【来週開催】フェリシモの世界観を支える顧客体験設計が明らかに

翔泳社が運営する「ECzine」は、2025年10月9日（木）にオンライン・スタジオ観覧を選んで参加できる無料カンファレンス「ECzine Day 2025 October」を開催する。

「経営貢献度を高めるECへの転換 中長期の戦略と日々の打ち手」をテーマとした本イベントは、アンドエスティ、ファミリーマート、サッポロビール×タカラトミーなどが登壇。次のフェーズに向けて成長戦略を描く先進企業の事例、ECの新規立ち上げ、ECリニューアルを実施した企業の取り組み、EC起点で生まれたヒット商品の開発秘話、販売戦略など幅広い内容のセッションを用意している。

10:45～11:15に行われるセッションは、株式会社フェリシモ 顧客関係育成部 プロモーション&CRMグループ 西本 宗平氏／Repro株式会社 取締役CBDO 中澤 伸也氏／Repro株式会社 Repro Booster 事業責任者 孫 健真氏が登壇する。

本セッションでは、数字に偏らずお客様の感情の機微を捉える視点や、社内勉強会「GO!WEB」を通じた文化づくりなど、フェリシモの世界観を支える実践の裏側を紹介する。

リアル（会場）参加・懇親会は先着順で受付（9月30日（火）に締切予定）、オンラインの事前登録締切は10月7日（火）13時までとなっている。定員になり次第締め切りとなるため、ぜひ早めの申し込みをおすすめしたい（リアル会場の参加、懇親会はEC事業者が優先）。

ECzine Day 2025 October セッションのご紹介

現時点で公開されているセッション情報は、次のとおり。詳細は「ECzine Day 2025 October」イベントサイトの「タイムテーブル」から見ることができる。