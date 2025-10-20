【参加無料】EC事業者必見：次の収益の柱「リテールメディア」事業をどう育てるか？

11月11日開催！「MarkeZine Day」セッション情報
ドラスティックに変動しているリテール領域の「今」を捉え、次の時代につなげていく一手を考えるマーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Retail」が、11月11日（火）に開催！ 場所は、御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンターです。
本記事では、編集部一押しのセッションをご紹介します。
顧客満足度と収益を両立させる「ECリテールメディア戦略」
EC領域でも「リテールメディア」に注目が集まっています。次の収益の柱として、リテールメディア事業に関心を持っているEC事業者も多いのでは？
そんなECマーケターにおすすめなのが、10:55～11:35に行われるセッション『「国内最大級ハンドメイドサービス「minne by GMOペパボ」が語る！顧客満足度と収益を両立させるECリテールメディア戦略とは！？」』です。
国内最大級のハンドメイドサービス「minne by GMOペパボ」は、出店者・ユーザー・社内を巻き込みながら、いかに広告事業を“新たな収益の柱”へと育ててきたのか――2年間の取り組みが明かされます。
参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。
あわせてチェックしたいセッション
11:55～12:25【購買データ＋αを学ぶ】
16:15～16:45【マーケティングの全体最適を学ぶ】
『ROAS最大15倍改善！“焼畑式マーケティング”から脱却するミドルファネル戦略～「見える数値」の裏にある“理解”を構造化する～』
そのほかのセッションはタイムテーブルをチェック！
MarkeZine Day 2025 Retail開催概要
・日時：2025年11月11日（火）10:00～18:25（9:30受付開始/18:10最終受付）
懇親会※参加無料・抽選 18:40～20:00予定
・場所：御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター
東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ2F
・参加費：無料（事前登録制）
・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部