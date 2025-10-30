ヒットを“逆算”する。セブン×ヤッホー「有頂天エイリアンズ」、再現性を解く3つのポイント【参加無料】

11月11日開催！「MarkeZine Day」セッション情報

ドラスティックに変動しているリテール領域の「今」を捉え、次の時代につなげていく一手を考えるマーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Retail」が、11月11日（火）に開催！ 場所は、御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンターです。

本記事では、編集部一押しのセッションをご紹介します。

110万本ヒットの裏側。セブン×ヤッホーと紐解く3つのポイント

発売3ヵ月で110万本、若年層の購入比率は2.3倍――。セブン-イレブンとヤッホーブルーイングの共同開発ビール「有頂天エイリアンズ」が話題だ。このヒットは特別なものなのか、それとも再現可能なのか？ 様々な業態との協業を成功させたヤッホー。数多のメーカーとコラボを仕掛けるセブン-イレブン。協業を知り尽くした両社だからこそ描けた“新たなヒットの方程式”とは。

10:00～10:40に行われるセッション『ヒットを“逆算”する。セブン×ヤッホー「有頂天エイリアンズ」、再現性を解く3つのポイント』では、モデレーターに、自らがD2Cブランドであり「お店」として顧客と向き合う一方、数々のブランドとのコラボレーションも手掛ける「北欧、暮らしの道具店」のクラシコム高山氏を迎え、ヒットの構造を「3つの問い」から逆算思考で解き明かします。

「なぜ、“ビール離れ”の若者に支持されたのか？」「なぜ、『350円の壁』を越え、“コスパ最強”と評されたのか？」「ヒットの裏側にあるいくつもの困難をどう乗り越えたのか？」これらの問いを深掘りし、ひとつの施策に閉じることのない、明日から誰もが応用できる「ヒットの再現性」と、メーカー・リテーラーの枠を超えた、顧客との新たな勝利の方程式に迫ります。

参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

MarkeZine Day 2025 Retail開催概要

・日時：2025年11月11日（火）10:00～18:25（9:30受付開始/18:10最終受付）

懇親会※参加無料・抽選 18:40～20:00予定

・場所：御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター

東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ2F

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

