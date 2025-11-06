×
MarkeZineニュース

アクセンチュア、次期社長に濱岡大氏を選任 　現社長の江川昌史氏は会長へ

　アクセンチュアは、2025年12月1日付で、現常務執行役員 ビジネス コンサルティング本部 統括本部長の濱岡大氏を、代表取締役社長に選任することを発表した。

次期社長に就任した濱岡大氏
次期社長に就任した濱岡大氏

　濱岡氏は、1998年にアクセンチュアに入社。近年はビジネスコンサルティング本部をリードしてきた人物だ。クライアント企業の最高経営責任者（CEO）との対話を通じて、アクセンチュアの多様なサービスを横断的に活用し、全社的な変革を支援するプロジェクトを得意としている。今後濱岡氏は、顧客のAI主導型による全社変革を推進し、日本における事業の拡大と人材の強化を担っていく。

　江川氏は2015年9月の代表取締役社長就任以来、先端テクノロジーを活用したデジタルトランスフォーメーションの推進、AIを活用した全社変革「AI Reinvention」の主導、組織風土改革「Project PRIDE」などを通じて、アクセンチュアジャパンの成長に大きく貢献してきた。

　10年間の社長在任期間は、10期連続で2桁成長を達成するなど、アクセンチュアのグローバル全体のビジネスにも貢献してきた人物。会長就任後は新体制を支えつつ、引き続きAPAC共同CEOとしてアクセンチュアの成長をけん引していく。

現社長の江川昌史氏は会長に就任
現社長の江川昌史氏は会長に就任

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

MarkeZine（マーケジン）
2025/11/06 13:45 https://markezine.jp/article/detail/50141

