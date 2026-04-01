Channel Factory Japan、「CMO Experience」を開始　知見共有の場に

Channel Factory Japanは、マーケター向けの新たな取り組み「CMO Experience by イノベーション・ハブ」をローンチした。

ローンチは3月25日に在日フランス商工会議所で開催した「Conscious Media Night 2026」で行われた。同イベントには「AIエージェント時代におけるResponsible Media Decisioning（社会的責任あるメディア意思決定）」をテーマに、業界リーダー70名以上が参加、AI時代のメディア戦略について多角的な議論が行われた。

イベントは2部構成で実施され、Session 1ではアタラ創業者の杉原剛氏がエキスパートスピーカーとして登壇。AI時代におけるメディア戦略や意思決定についての洞察を披露した。「CMO Experience」はこれに続くSession 2として実施され、参加者全員がCMOの視点から、AIを活用したメディア戦略、ブランド価値とROIの両立、社会的責任を踏まえた意思決定について実践的に議論した。

Channel Factory Japanは、今後もCMO Experienceを継続し、マーケターコミュニティの形成や知見の共有、メディア意思決定の高度化を目指すとしている。