まるでスポーツニュース！adidas、ボストンマラソンでランナー一人一人のムービーをプレゼント

時期:2018年

国名:USA

企業/ブランド:adidas

業種:アパレル

今年、第122回目の開催となったボストンマラソン。adidasはこの大会とのパートナーシップを30年継続していますが、今年新たに7人のクルー・20台のカメラにより、参加者約3万人分、『約3万通りの動画』を生成する企画を実施しました。

具体的には各ランナーがマラソンの走行中に、あるポイントにて撮影され、その撮影情報をもとにして各ランナーにカスタマイズした映像を作るという趣旨です。

この企画を担当した代理店が実際に生成されたムービーをTwitterアカウントで公開しています。

30,000 videos for 30,000 #BostonMarathon runners, delivered within hours of the race. Our latest for @adidasrunning is “Here to Create Legend,” featuring personalized highlight reels driven by RFID data. Explore the work: https://t.co/e1AqAmDaYm #HereToCreate pic.twitter.com/kwm8HT0KdC