Teads、ダイヤモンド社・講談社・東洋経済新報社ら5社と「ビジネス層向け広告ソリューション」を発表

Teads Japan（以下、Teads）は、ダイヤモンド社、講談社、日本ビジネスプレス、プレジデント社、東洋経済新報社と共同で、ビジネス層向けプライベートマーケットプレイス「Teads Business Premium（Teadsビジネスプレミアム）」を立ち上げた。
「Teads Business Premium」は、Teadsのプレミアムパブリッシャーとして参画をしている各メディアのアウトストリーム枠（記事中）へ、Teads inRead広告を配信するというもの。
提携企業およびメディア一覧（アルファベット順）
・ダイヤモンド社／ダイヤモンド・オンライン
・講談社／現代ビジネス
・日本ビジネスプレス／JBpress
・プレジデント社／PRESIDENT Online
・東洋経済新報社／東洋経済オンライン
配信先を提携5社のビジネス系メディアとし、Teadsのプラットフォームの強みである高精度予測機能AI（Predictive AI）を通してTeads 1st partyデータを使用した特定ジャンルへの興味関心層向けにターゲティングができる。またGrapeshot（※）による関連キーワードターゲティング設定も可能だ。
※Grapeshot：記事コンテンツのテキストを解析し、特定のキーワードに絞りContextターゲットが利用できるThird Partyのツール。想定キーワード：株価、転職、金融、旅行、時計、スーツ、スポーツジム、ローン、マイホーム、マンション購入 etc…
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