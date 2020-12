リコーとTANA-X、棚前の集客効果・購入促進の実証実験開始 販売員の対面接客をサイネージで代替

× ログイン Eメール パスワード ※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報(Eメール&パスワード)でログインいただけます。