トリドリと中国銀行が連携、インフルエンサーの発信を活用して地域経済の活性化を目指す

インフルエンサーマーケティングプラットフォーム「toridori marketing（トリドリマーケティング）」などを運営するトリドリは、中国銀行とビジネスマッチングに関する業務提携契約の締結を発表した。
toridori marketingは、企業の業種・規模を問わず、インフルエンサーマーケティングを手軽に始めることができるサービス。月額制で、サービスに登録する約55,000人のインフルエンサーにPRが依頼が可能。
同業務提携により、toridori marketingやInstagramアカウント運用代行サービス「toridori likes（トリドリライクス）」を、中国銀行のユーザーに提供する。
中国銀行の顧客基盤とトリドリの有するSNS・インフルエンサーマーケティング力を組み合わせることで、東瀬戸内圏の観光スポットや絶品グルメ、名物などを全国に発信し、地域経済の活性化を目指す。
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