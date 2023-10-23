リテール業界全体の効率化へ。業界共通商品マスタ「J-MORA」が取り組む、商品情報の利活用【無料】

MarkeZineは、2023年11月15日（水）に、「MarkeZine Day 2023 Retail」をオンラインにて開催する。

13時20分からのセッション『流通業界共通商品マスタ「J-MORA」とオンライン購買データの掛け合わせがもたらす流通業界全体の業務の効率化/均質化』には今村商事の今村 修一郎氏とマインディアの田中 龍氏が登壇。

リテール分野におけるAIテクノロジーのビジネス活用の実現を目指す「リテールAI研究会」は、商品情報を管理・活用することを目指し、業界共通のシステム「J-MORA」を立ち上げた。

本セッションは、「J-MORA」が流通業界全体の効率化・均質化を目指した取り組みについて詳細を聞いていく。

【開催概要】

イベント名称：MarkeZine Day 2023 Retail

登壇セッション：流通業界共通商品マスタ「J-MORA」とオンライン購買データの掛け合わせがもたらす流通業界全体の業務の効率化/均質化

登壇者：今村商事株式会社 代表取締役社長 兼 一般社団法人リテールAI研究会 テクノロジーアドバイザー 今村修一郎氏

株式会社マインディア セールス本部長 CCO 兼 CRO 田中龍氏

日時：2023年11月15日（水）13:20～13:50

会場：オンライン開催

参加費：無料（事前登録制）