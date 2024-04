Micoworks、経営体制の強化を発表　対話型AIを活用したサービス価値向上を目指す

Micoworksは、4月1日、グローバルでの事業展開を見据えた対話型AIを活用したプロダクト機能開発やサービス提供価値の向上を目指し経営体制の強化を発表した。

具体的には、VP of Product,Conversational AIをRakuten GroupでConversational AI General Managerを務めていたJames Mesbur氏が就任。

さらに、Director of Engineering, Conversational AIには、Lionbridge とTaskUsにてVP of Engineeringを経験したJerimy Abner氏、Director of AI innovation&Engineeringには、Findability Sciences Japan にてCTOを務めていたSumit Agrawal氏が就任した。これにより、対話型AI領域の事業強化を目指す。

Micoworks株式会社 VP of Product, Conversational AI James Mesbur氏

Micoworks株式会社 Director of Engineering, Conversational AI Jerimy Abner氏

Micoworks株式会社 Director of AI innovation & Engineering Sumit Agrawal氏

一方、VP of Customer Successには、OMOヘルスケアベンチャーで取締役副社長/COO兼CSOを務めた久米一平氏が就任。

加えて、VP of Brand Designには、元アクセンチュア ソングの清水武穂氏が就任した。これにより、顧客コミットメント革新と新たな価値創造を目指す。

Micoworks株式会社 VP of Customer Success 久米 一平氏

Micoworks株式会社 VP of Brand Design 清水 武穂氏

