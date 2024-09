Googleは「解体」されてしまうのか？独占禁止法にあたる法律違反の影響を考察

米国連邦地方裁判所は2024年8月5日、Googleの独占禁止法にあたる法律違反を認める判決を下した。この裁判の結果を受けて、「Google検索が圧倒的に優れいていると、自分はGoogleを信じていたのに……」と、ちょっと騙されていたような気がする人、どこか喪失感や失望感という複雑な心境の人がいるようだ。このような感覚については、自分も理解できる。

裁判所の意見書によると、「98%の確率で」Microsoft Bingのほうが速かった事実が明るみにでた。裁判所の資料に、そんな分析結果が紹介されている。正直いって、私も驚いた。Googleの社内調査で、Microsoft Bingのほうが優れているとGoogle自身が認めていた事実を、裁判所が書いている。なぜ、Appleにお金を渡す必要があるのか? なぜ「開発者やメーカー側に巨額の契約料を支払い、自社の検索サービスを初期設定」にさせていたのか? といったことなどが、判断材料に使われている。技術力のお陰で多くのユーザーを獲得したわけではないとして、その証拠の一つに使われている。

今回の裁判についての「MEMORANDUM OPINION(裁判所の意見書)」が公開されている。280ページを超える法的英文なので読み込むには時間がかかるが、この資料のp49には「Bingのほうが”劇的に速かった”」と書いてある。

「In 2017, Google analyzed its latency relative to Bing and determined that, for certain popular queries on Google, 25% of the time, the SERP took more than three seconds to load. UPX2026 at 122. Bing was “dramatically faster[.]” Id. at 123. Its first result arrived sooner 98% of the time.」

(意訳:2017年に、Googleは、Bingとの比較でレイテンシーの分析をした。特定の人気のある検索クエリに関して、そのとき25%の確率で、検索結果ページ(SERP)のローディングに3秒以上の時間を要した。Googleは、Bingのほうが”劇的に速かった”と結論付けた。Bingの最初の検索結果ページは98%の確率でGoogleより速い速度で読み込まれた。)

出典:「MEMORANDUM OPINION」