ビジュアルマーケティングプラットフォームを提供するvisumo、東京証券取引所グロース市場へ新規上場

ビジュアルマーケティングプラットフォームを提供するvisumo（ビジュモ）は、12月26日に東京証券取引所グロース市場（証券コード：303A）に新規上場した。
同社は「誰でも簡単にデジタル活用ができる世界を創る」を理念に掲げ、ブランド事業者のオウンドメディアのビジュアルをAIで最適化し、CXを向上させるプラットフォーム「visumo」を展開している。
導入実績は800社を超え、Instagram連携UGC活用機能をはじめ、ビジュアルコンテンツのAIレコメンド機能、動画接客機能、スタッフ投稿機能、SNSライクなユーザー体験を提供できる各種テンプレートなど、ビジュアルでサイトのCVR・回遊率・滞在時間等を向上させるための機能を提供。
同社は、2017年9月にecbeingが開発した「visumo」の提供を開始し、2019年4月に会社分割により設立。2021年4月には「visumo video」「visumo snap」、2024年8月には新オプション機能「visumo recommend」の提供を開始した。
同社は今後、デジタル人材不足に対応したDX推進支援を目指し、ビジュアルマーケティング支援サービスの拡充を進める方針である。
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