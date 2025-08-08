データ活用の壁を突破！AIエージェントで組織変革を実現するには？【参加無料】

9/10-11開催！「MarkeZine Day」セッション情報

半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Autumn」が、9月10日（水）、11日（木）に開催！ 場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。本記事では、1日目の編集部一押しセッションをご紹介します。

AIエージェントでデータ活用の壁を超える

「データはあるのに、活用できていない」「AI活用の必要性は分かっているが、何から手をつければいいかわからない」「個人では試しているが、組織として展開できていない」──。多くの事業会社が抱えるこうしたデータ活用のリアルな課題に対し、その解決の鍵として「AIエージェント」に焦点を当てたセッションが開催されます。

10日（水）15:20～15:50に行われるセッション「AIエージェントでデータ活用の壁を超える！今すぐできる活用法と組織変革のポイント」では、データ活用のプロフェッショナルであるインティメート・マージャーの簗島亮次氏と、大手企業のデジタル変革を数多く支援してきた300Bridge代表取締役の藤原義昭氏が対談形式でお届けします。

海外の先進事例を交えながら3年後のマーケティングの姿を展望するとともに、組織全体の変革につなげるために会社で議論すべきポイントを探ります。

参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

このセッションで学べること 海外の先進事例から読み解く、3年後のマーケティングの姿

ChatGPT、Google Workspaceなど既存環境下でもできる具体的な活用法

組織でAI活用を進めるために議論すべきポイント

MarkeZine Day 2025 Autumn開催概要

・日時：2025年9月10日（水）10：00～19：00（9:30受付開始／18：45最終受付）

2025年9月11日（木）10：00～18：15（9:30受付開始／18：00最終受付）

懇親会※参加無料・抽選 18：30～20：00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）

〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

