売上計画比2倍の花王「THE ANSWER」は、感情軸戦略をどう施策に落とし込んだのか？【参加無料】

9/10-11開催！「MarkeZine Day」セッション情報

半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Autumn」が、9月10日（水）、11日（木）に開催！ 場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。本記事では、1日目の編集部一押しセッションをご紹介します。

花王ヘアケア事業、成長転換の舞台裏

花王は、9年連続で売上が減少していたヘアケア事業を、2024年から「感情軸戦略」によって回復基調に転じさせました。この成功の核心は、消費者の「感情ニーズ」を6つのカテゴリーに分類し、各ブランドを明確にポジショニングしたことにあります。

新ブランドの「THE ANSWER」は発売から約7カ月で累計出荷本数100万本を突破し、売上計画比2倍という当初計画を大幅に上回る実績を達成してます。

10日（水）12:45～13:25に行われるセッション「花王ヘアケア事業、成長転換の舞台裏 売上計画比2倍の「THE ANSWER」は戦略をどう実行しているのか？」では、再編を主導する野原聡氏と「THE ANSWER」担当の山岡智弘氏が、具体的な実行プロセスを公開します。

このセッションで学べること VUCAの（不確実な）時代に対応する「一貫性×変化対応」の両輪戦略

SNSの声を拾い上げ、マーケティングに反映させる組織体制や実行方法

機能軸思考を、感情軸思考に転換する上で行ったコミュ二ケーション

MarkeZine Day 2025 Autumn開催概要

・日時：2025年9月10日（水）10：00～19：00（9:30受付開始／18：45最終受付）

2025年9月11日（木）10：00～18：15（9:30受付開始／18：00最終受付）

懇親会※参加無料・抽選 18：30～20：00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）

〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

