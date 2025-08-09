×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

売上計画比2倍の花王「THE ANSWER」は、感情軸戦略をどう施策に落とし込んだのか？【参加無料】

9/10-11開催！「MarkeZine Day」セッション情報

　半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Autumn」が、9月10日（水）、11日（木）に開催！　場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。本記事では、1日目の編集部一押しセッションをご紹介します。

花王ヘアケア事業、成長転換の舞台裏

セッション詳細を確認＆参加登録
セッション詳細を確認＆参加登録はこちら

　花王は、9年連続で売上が減少していたヘアケア事業を、2024年から「感情軸戦略」によって回復基調に転じさせました。この成功の核心は、消費者の「感情ニーズ」を6つのカテゴリーに分類し、各ブランドを明確にポジショニングしたことにあります。

　新ブランドの「THE ANSWER」は発売から約7カ月で累計出荷本数100万本を突破し、売上計画比2倍という当初計画を大幅に上回る実績を達成してます。

　10日（水）12:45～13:25に行われるセッション「花王ヘアケア事業、成長転換の舞台裏　売上計画比2倍の「THE ANSWER」は戦略をどう実行しているのか？」では、再編を主導する野原聡氏と「THE ANSWER」担当の山岡智弘氏が、具体的な実行プロセスを公開します。

　参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

このセッションで学べること

  • VUCAの（不確実な）時代に対応する「一貫性×変化対応」の両輪戦略
  • SNSの声を拾い上げ、マーケティングに反映させる組織体制や実行方法
  • 機能軸思考を、感情軸思考に転換する上で行ったコミュ二ケーション

同日おすすめセッション

9月10日（水）11:55～12:25

AIで進化するSNS分析「SNS売れ」と「炎上」のビジネスインパクトを可視化！ ～消費者の“声”を経営判断に活かす定量メソッド

9月10日（水）13:40～14:20

検索は待たずに“創る”時代へ！指名検索を意図的に増やす新手法『検索創出型マーケティング（SCM）』

タイムテーブルをチェックする
全60セッション以上！　そのほかのセッションは「タイムテーブル」をチェック！

MarkeZine Day 2025 Autumn開催概要

・日時：2025年9月10日（水）10：00～19：00（9:30受付開始／18：45最終受付）
　　　　2025年9月11日（木）10：00～18：15（9:30受付開始／18：00最終受付）
　　　　懇親会※参加無料・抽選 18：30～20：00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）
　　　　〒100-7004　東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

イベント公式サイトはこちら

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • Pocket
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/08/09 09:15 https://markezine.jp/article/detail/49695

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    ファンの声が企画になる、清水エスパルスの「巻き込み力」に学ぶファンマーケティング
  2. 2
    「提案が通らない」悩みを解消する、隠れた重要スキル──BtoBマーケに必須の“社内合意形成”の進め方 NEW
  3. 3
    最近話題の「LLMO」とは？AI検索が台頭する中で、やるべき施策を解説
  4. 4
    コミュニケーションに溶け込む！若年層に届く「LINEプロモーション絵文字」 NEW
  5. 5
    Googleが描く検索と広告の未来──広告部門VPが語る、AIによる進化とマーケティングへの示唆
  6. 6
    打ち手の精度は“顧客理解の深さ”で決まる。行動×心理データから導く、実践的「顧客理解フレーム」とは
  7. 7
    アパレル大手ワールドのMA刷新　属人化を脱し、“現場で動く”CX戦略とは
  8. 8
    シニア女性に響くアプローチとは？「メディア三層構造」と「実用→感情→習慣」の視聴サイクルが鍵に NEW
  9. 9
    【2025年前半】マーケティング業界のトレンドをチェック！MarkeZine人気記事ランキング20 NEW
  10. 10
    リピート増！魔王も丸投げする「データ活用」を解決【異世界マンガ】で学ぶLINEミニアプリ活用
  1. 1
    アパレル大手ワールドのMA刷新　属人化を脱し、“現場で動く”CX戦略とは
  2. 2
    日やけ止め市場4年連続売り上げNo.1達成を支える、花王「ビオレUV」のマーケティングスキームとは？
  3. 3
    なぜあの広告はZ世代に刺さったのか？ 事例で読み解く、3つの広告カテゴリーと10要素
  4. 4
    2025年上半期に話題になったOOH15選！隠れた仕掛けから応援広告まで最新トレンドを解説
  5. 5
    ペルソナの作り話はバレる！本気の好きをカタチにするアサヒビールの新組織「新顧客創造研究所」に迫る
  6. 6
    セブン銀行の全社データ活用が進む理由とは？DMOがもたらした成果
  7. 7
    話題化と購買に寄与！花王「THE ANSWER」の大ヒットを支えたヤフーとLINE活用とは？
  8. 8
    マーケティング以外でマーケティングを進化させる方法｜利便性・操作性だけじゃない「UXデザイン」の基本
  9. 9
    LINEヤフーも驚く「仕組み化と再現性」AI活用で予算規模を問わず成果を出すサイバーエースの広告運用
  10. 10
    マーケティング×PRで確度の高い認知を！指名検索数を向上させる「検索創出型マーケティング」とは