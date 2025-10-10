【参加無料・11/11開催】Ankerに聞く！「ブランドらしい体験」を提供するためのEC戦略

11月11日開催！「MarkeZine Day」セッション情報

ドラスティックに変動しているリテール領域の「今」を捉え、次の時代につなげていく一手を考えるマーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Retail」が、11月11日（火）に開催！ 場所は、御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンターです。

本記事では、編集部一押しのセッションをご紹介します。

Ankerが提供する、ECを通した良質なブランド体験

ブランド「らしさ」を伝え顧客の愛着を高めることは、情報にあふれ生活者の趣味嗜好が多様化する現代において、マーケターが向き合うべき大きなミッションです。多様な顧客接点を持つメーカーやリテールが増える中、購買チャネルの一つであるECはどのように活用していけばよいのでしょうか？

15:20～16:00に行われるセッション「Ankerはいかにして、ECを通した良質なブランド体験を実現しているのか？自社ECリニューアルやチャネルごとの戦略から紐解く」では、同社の執行役員 事業戦略本部長を務める芝原航氏が登壇。ECを通してブランド価値を体現しながら、顧客により良い購買体験をどう提供していくかお話します。

デジタルの各種販売チャネルとリアルのモール店舗、直販店、それぞれの購買体験設計の違いや役割、マーケティング施策を語っていただくとともに、ECでAnkerならではのブランド体験を提供し、顧客に指名買いしてもらえるための取り組みを掘り下げていきます。

参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

MarkeZine Day 2025 Retail開催概要

・日時：2025年11月11日（火）10:00～18:25（9:30受付開始/18:10最終受付）

懇親会※参加無料・抽選 18:40～20:00予定

・場所：御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター

東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ2F

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

