ファイントゥデイが明かす、リテールメディア最適化戦略。「メーカーの次の一手」とは？【参加無料】

ドラスティックに変動しているリテール領域の「今」を捉え、次の時代につなげていく一手を考えるマーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Retail」が、11月11日（火）に開催！ 場所は、御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンターです。

本記事では、編集部一押しのセッションをご紹介します。

日本市場の“構造”を捉え、リテールメディアの真価を引き出す

多くのメーカーが、リテールメディアの重要性を認識しつつも、そのポテンシャルを最大限に引き出せずにいるのではないでしょうか？

そんなメーカーのマーケティング担当者におすすめなのが、13:40～14:20に行われるセッション『日本市場の“構造”から考える、リテールメディアの最適化～組織の壁を越え、データで共創するメーカーの次の一手～』です。

本セッションでは、日用品メーカーの最前線を走る「ファイントゥデイ」が登壇。メーカーが抱えるリテールメディアの課題やジレンマ、そして複数の流通を渡り歩く複雑な購買行動に対して、いかに戦略的にアプローチしていくのか――その具体的な次の一手と、リテールメディアの未来が明かされます。

MarkeZine Day 2025 Retail開催概要

・日時：2025年11月11日（火）10:00～18:25（9:30受付開始/18:10最終受付）

懇親会※参加無料・抽選 18:40～20:00予定

・場所：御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター

東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ2F

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

