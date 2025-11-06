×
MarkeZineニュース

【11/13〆切】マーケティングアワードただいま募集中！受賞企業はMarkeZine Dayに登壇

　MarkeZineでは、この度初めての試みとしてBEST OF MARKETING AWARD 2026を新設。ただいまお取り組みの応募を受け付けています。締め切りは来週11月13日（木）となりますので、応募をご検討中の方やアワードに関心のある方はお早めにどうぞ！

　本アワードは、“マーケティングで未来を切り開く”マーケターのみなさんの挑戦を称え、業界全体でその英知を共通しあう場です。受賞企業には、2026年3月開催のマーケティングカンファレンス「MarkeZine Day 2026 Spring」で取り組みを講演いただきます！
※MarkeZine Day 2026 Springでは「公募セッション」の枠はございません

　本アワードでは以下6つの部門を設け、それぞれ「部門賞」を表彰します。さらに、部門賞受賞者の中から「大賞」を決定いたします。

【BEST OF MARKETING AWARD 2026 募集部門】

CX部門：
テクノロジーを駆使したオンオフ統合の体験設計、エンタメ性を伴う施策など、顧客との接点における体験価値を高め、顧客ロイヤルティを向上させた取り組み

データ＆テクノロジー ドリブン部門：
AI、データ、ARなどの最新テクノロジーを戦略的に活用し、マーケティングの課題解決や新たな顧客体験の創造に貢献した取り組み

ブランディング部門：
統合的なコミュニケーション戦略、または卓越したクリエイティブやキャンペーン施策を通じて、ブランドの認知度やイメージを大きく向上させた取り組み

ソーシャル・インパクト部門：
社会課題の解決やサステナビリティへの貢献、多様性の推進、複数企業団体との共創といった活動を通じて、社会にポジティブな影響を与えた取り組み

BtoB部門：
リードジェネレーション、ナーチャリング、セールスエンゲージメントといったプロセス全体における創意工夫により、事業成長に貢献したBtoBマーケティングの取り組み

グロース・イノベーション部門：
新規事業の立ち上げ、新しいビジネスモデルの創出、企業や組織の変革といった活動を通じて、ビジネスの成長を飛躍的に加速させた取り組み

　また、各領域の先進的な知見と実績をお持ちの以下6名に、本アワードの審査員を務めていただきます！

　ぜひ、皆さまの日々のお取り組みの結晶をご応募ください！マーケティング業界で広く活躍するNewスターが、ここから生まれることを願っております。

開催概要

  • 名称：BEST OF MARKETING AWARD 2026
  • 応募期間：2025年10月9日（木）～11月13日（木）
  • 発表時期：2026年1月13日（火）
  • 応募条件：BtoC・BtoB問わず事業を展開している企業、またはその支援会社
  • 選考フロー：一次審査は書類審査、二次審査は対面審査
  • 応募要項：応募フォームからご覧ください
  • 応募事項：取り組みの期間、予算規模（任意）、取り組みの詳細（課題／戦略／革新性／目標設定と指標／成果／再現性／アピールポイント）、参考資料の提出（任意）
  • 主催：翔泳社 MarkeZine編集部

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

MarkeZine（マーケジン）
2025/11/06 09:30 https://markezine.jp/article/detail/50139

イベント

