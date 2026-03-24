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クロスチャネルで伸ばす音声広告プランニング（AD）

ヤマハ、大塚製薬、サントリーのアワード受賞事例に学ぶ、Spotify広告の活用術

　2025年11月に、Spotify主催の広告賞『Spotify Hits』の受賞作品が発表された。本記事では、グランプリと3つの部門賞の受賞者に取材を行い、各賞の取り組み背景、詳細、結果について聞いた内容をお届けする。Spotify広告をはじめとした音声広告で成果を上げる秘訣をぜひつかんでいただきたい。

ヤマハ事例：約1,600万のリーチと目標の2.5倍のアクション誘導に成功

　全キャンペーンの中で最も優れていた作品に贈られるSpotify Mic Drop（グランプリ）を受賞したのは、ヤマハの『#LoveYourMistake「Knock Turn」』だ。

　42人のノクターン演奏データを解析し、ピアノの“ミスあるある”から着想した楽譜「Knock Turn Op.9-2」を制作し、世界のピアノ奏者が演奏した楽曲をSpotify広告で配信。その結果、約1,600万人のリーチと目標の約2.5倍の楽譜閲覧数を記録した。

　同取り組みの企画者である電通東日本のプランナーである野田祐希氏が、取り組みの背景、詳細、結果について語ってくれた。

電通東日本　プランナー　野田 祐希氏

楽器離脱者のインサイトを捉えた企画を

━━取り組みの背景を教えてください。

　ヤマハの調査では、“練習で上達実感が得られず楽器を手放す人”が44%いることがわかっていました。ピアノの大手メーカーとして、楽器離脱者が多いことはビジネス課題です。

　そして、その背景には、SNSにあふれる完璧な演奏・AI補正された音楽の普及によって、間違えないことへの意識が過度に高まっていることが関係しているのではと考えました。

　そのような中、『自ら一歩踏み出そうとする人々の後押し』をブランドプロミスに掲げるヤマハとともに、練習する上で必ず向き合わなければならない「ミスの認識」を前向きに変えるアプローチを模索していました。

共感を得られるミスあるあるをSpotify広告に

━━今回受賞した取り組みの内容を教えてください。

　まず、42人のノクターン演奏データを解析し、“ミスあるある”から着想した楽譜「Knock Turn Op.9-2」を制作しました。そして、世界のピアノ奏者からその演奏を募り、仕上げた楽曲をSpotify広告として配信しました。

　　「間違えないこと」に敏感な時代だからこそ、音を外すことや、つまずくことを“音楽と向き合った証”として肯定したい。ミスは避けるものでも、過ちでもなく、成長のために必要な”愛すべき”もの。そんなメッセージを込めたグローバルキャンペーンです。

85％がイヤホン・ヘッドホンだからこそ細かな音への気遣いが重要

━━今回受賞した取り組みを成功に導くために工夫した点はありますか。

　大きく3つの点を意識してキャンペーンを企画しました。1つ目は、「ピアノのミス」というハイコンテクストな企画をどう伝えるか。精緻にターゲティングでき、85％がイヤホン・ヘッドホン視聴というSpotifyだからこそ、音の細かなニュアンスが届けられると判断しました。

　2つ目は、誰もが経験するミスを中心に選定することです。「あるある！」という共感を引き出す効果、統計データ由来のクリエイティブであるため、「このミスは自分だけじゃなかった」と安心できる効果を期待しました。

　3つ目は、ミスというセンシティブなテーマを扱うため、不快にならないよう表現のトーンに留意したことです。たとえば、演奏データのミスを忠実に楽譜化すると“ただの失敗”として悲観的な印象になります。そこでミスの種類は変えず、譜面上ではあえてズレを強調し、フィクションとして楽しめるミスへと転換しました。

リーチ・好意度・ユーザーアクションすべてに貢献

━━得られた成果を教えてください。

　キャンペーン全体のトータルリーチは約1,600万人となり、目標の約2.5倍の楽譜閲覧数を記録しました。聴取完了率も94.61％と想定を超えるものになりました。

　また、キャンペーン認知者の好意度が10.9％上昇、SNS上のコメントの82%がポジティブな反応、本企画に接触したユーザーの92.1%が「音楽に向き合う気持ちがポジティブになった」と回答するなど、広告に対して好意的な反応が見られました。

各受賞作品への審査員の評価と広告音声はこちらの記事をチェック

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大塚製薬事例：没入度の高い広告で完全聴取率は90％以上を記録

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MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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2026/03/24 10:00 https://markezine.jp/article/detail/50246

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