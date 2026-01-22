×
連載記事

【新年特集】2025→2026　キーパーソンによる予測と展望

業界潮流の一歩先を読み解く、2026年にアンテナを張りたい4つのポイント

　米国やグローバルにおける広告・マーケティング業界の最新情報をまとめた、ベストインクラスプロデューサーズ発行の『BICP MAD MAN REPORT』。MarkeZineでは、毎月そのカットアップ版をお届けしています。本記事は新年特別版。「業界潮流の一歩先を読み解く、2026年にアンテナを張りたい4つのポイント」をまとめました。

広告・マーケティング業界の最新情報を、独自の視点で紐解き解説している「MAD MAN REPORT」。2025年に公開した記事の中から、2026年にアンテナを張るべき重要ポイントを厳選して4つ紹介します。

ポイント1：「ノンエンデミック」の市場広がりから「ユニファイドコマース」へ

　日本の広告マーケティング業界では、「RMN（リテールメディア・ネットワーク）」への注目が高まっている。リテールメディアを単なる手法・広告面として捉えるのではなく、テクノロジーによる産業構造の変動として潮流を捉えるために押さえておきたいのが、「ノンエンデミック」と「ユニファイドコマース」という2つの概念である。

　「ノンエンデミック」とは、「エンデミック（既存の店内や自社Webサイトなどの“売り場”）」の枠を超え、金融、保険、サービスといった「棚にない」商品まで拡大しているリテール領域を意味する。リテールメディア市場の成長の背景には、この棚の外「ノンエンデミック」の広がりがある。

（タップで画像拡大）
リテール領域とリテールメディアの概念図（出典：IAB Retail Media Buyer’s Guide）（タップで画像拡大）

　ノンエンデミックの広がりを示す、象徴的な事例が「Amazonでの自動車販売」だ。Amazonは、自ら車を販売するのではなく、第三者ディーラーに「マーケットプレイス」の仕組みを提供する形で、これを実現させている。リテール領域における「セラー市場の解放」という潮流を理解するのにもよい事例なので、ぜひチェックしてほしい。

　こうして広がる市場をすべて繋げる（ユニファイドさせる）ことで形成される新市場が「ユニファイドコマース」だ。セラー市場への販売解放、ノンエンデミックの拡大、ユニファイドコマースという新市場の創出――これらの繋がりを理解すると、リテール領域に起きている地殻変動が見えてくる。

【図表1】Amazon ECの全世界におけるGMV推定。自社の売上高（赤色枠）とマーケットプレイス（青色枠、セラー出品者販売）の比較／出典「Marketplace Pulse」／（1ドル＝150円で一律換算）（タップで画像拡大）
【解説】Amazon ECの全世界におけるGMV推定、自社の売上高（赤色枠）とマーケットプレイス（青色枠、セラー出品者販売）の比較：Amazonが自社で商品を仕入れ、自社で販売する量は頭打ちに達している（赤枠）。Amazon ECのGMVを成長させているのは、青枠で囲んでいる「マーケットプレイス（解放されたセラー市場）」である。2024年のAmazonのGMV推定値は120兆円に成長し、その内マーケットプレイスが約80兆円へ伸びている／出典「Marketplace Pulse」／（1ドル＝150円で一律換算）（タップで画像拡大）

　リテール市場を先例としたマーケティング市場の戦いは、テクノロジー・店舗・物流を含むアセット（資産）の投下競争となりつつある。次なる成長のカギは、「AIエージェントの統合」と、自社に閉じない他社との開かれた「顧客体験（便利さ）の統合」、そしてそれを支える「強靭なエコシステム」への投資の先読みだ。

この記事の著者

榮枝 洋文（サカエダ ヒロフミ）

株式会社ベストインクラスプロデューサーズ（BICP）／ニューヨークオフィス代表
英WPPグループ傘下にて日本の広告会社の中国・香港、そして米国法人CFO兼副社長の後、株式会社デジタルインテリジェンス取締役を経て現職。海外経営マネジメントをベースにしたコンサルテーションを行う。日本広告業協会（JAAA）会報誌コラムニスト。著書に『広告ビジネス次の10年』（翔泳社）。ニューヨーク最新動向を解説する『MAD MAN Report』を発刊。米国コロンビア大学経営大学院（MBA）修了。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

MarkeZine（マーケジン）
2026/01/22 08:30 https://markezine.jp/article/detail/50316

