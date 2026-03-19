AnyMind Group、AIマーケティングプラットフォーム「AnyDigital Max」提供へ

AnyMind Groupは、AIマーケティングプラットフォーム「AnyDigital Max」の提供を開始した。

「AnyDigital Max」は、同社が展開するデジタルマーケティング基盤「AnyDigital」をベースに、クリエイティブ制作・配信・購買データのAI分析を一括して行うBPaaS（Business Process as a Service）型のサービス。同社およびグループ会社が蓄積した広告配信・マーケティングデータ、子会社MISMが持つ縦型動画クリエイティブやパフォーマンスデータを統合してAIが分析することで、CPA（顧客獲得単価）最適化だけでなく、EC・アプリ購買データなどからLTV（顧客生涯価値）最大化までを支援する。

主な機能には、クリエイティブデータ・広告配信データ・購買データの横断分析によるCreative Intelligence、GoogleやMeta、TikTokなど複数媒体での広告運用最適化、ECやアプリの会員継続データを活用したLTV分析などが含まれる。インフルエンサー施策との連携やUGC活用も可能で、マーケティング活動全体の最適化が図れる。

AnyMind Groupは、企業の持続的な成長に必要なマーケティング基盤の新たなインフラとして本サービスを提供していく方針だ。

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