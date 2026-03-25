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AI自動運用型インフルエンサー広告サービス「Vooster」、新たに「TikTok」連携を開始

　インフルエンス・プラットフォーム事業を展開するトリドリのグループ会社であるVoosterは2026年3月24日、AI自動運用型インフルエンサー広告サービス「Vooster（ブースター）」において、新たにTikTok連携機能を追加したことを発表した。

　「Vooster」は2026年2月に提供を開始し、商材やブランド情報、希望するPR施策を入力するだけで、AIが最適なインフルエンサーを自動で選定、オファーまで自動で実行する。トリドリが保有する累計100万件を超えるPR実績データと最新AI技術を活用し、マーケティング業務の効率化と精度向上を実現している。

　今回のアップデートにより、従来対応していたInstagramに加え、TikTok上でもインフルエンサーと商品を結び付けたプロモーションが可能となった。

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MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

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2026/03/25 10:00 https://markezine.jp/news/detail/50603

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