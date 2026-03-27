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【視聴無料】AI購買パイオニア層から見えてくる購買行動の変化とは？電通マクロミルインサイトが解説

　電通マクロミルインサイトは2026年4月16日から4月22日まで、無料オンラインセミナー「AIによる購買行動の変化」をアーカイブ配信する。

画像のクリックで申し込みフォームに移動します

　生成AIの浸透により、情報探索や商品選びにAIを使う生活者が増えている。同セミナーでは、購買プロセスが変わりつつある今、変化する生活者像を読み解き、これからのマーケティング戦略に活かせる視点を提供する。

　同社は2025年10月に生活者のAIの浸透状況や受容度、特に購買行動への影響を明らかにするべく「購買行動におけるAI浸透度調査」を実施。セミナーでは調査を元に、既に買い物でAIを積極的に活用するAI購買パイオニア層から読み解けるカスタマージャーニー変化の兆しに迫る。

　さらに、調査結果から作成したAI購買パイオニア層の仮想ペルソナへのインタビューを通じ、今後のマーケティングやプランニングにおいてAI活用を進めるためのヒントを伝える。

　生活者のAI活用を前提に、CX/コミュニケーション戦略を再設計したい／AI時代の生活者理解を深め、今後の変化を先取りしたい／自社のマーケティング戦略・顧客体験設計にAIを取り入れるヒントがほしい人におすすめの内容だ。

【イベント概要】
イベント名：「AIによる購買行動の変化
日時：2026年4月16日(木)12:00～2026年4月22日(水)22:00（※1時間のセミナー動画を期間中いつでも視聴可能）
申込締切：2026年4月15日(水) 14:00
※2026年1月21日に開催したセミナーの再放送となります。
お申し込みはセミナーページから

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MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

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2026/03/27 10:00 https://markezine.jp/news/detail/50612

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