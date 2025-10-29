ギフティ、購買成果型プロモーションプラットフォーム「PMN」を提供へ　生活者向けアプリと連携

ギフティは、WEDと共同開発したプロモーションプラットフォーム「Performance Media Network（PMN）」の提供を2025年12月1日より開始する。同プラットフォームでは、メーカー向けに告知と購買成果に特化した販促施策の展開を支援する。

具体的には、「Gotcha!mall」「Zaim」「デリッシュキッチン」「トクバイ」といった生活者向けアプリと連携。メーカーは施策の対象商品や還元ポイント、配布件数を設定し、PMN上でプロモーションLPを構築できる。複数アプリの誘導バナーによる横断的な告知を一括で実施でき、幅広い生活者へのリーチを図ることが可能だ。

プロモーションに参加する生活者はアプリの誘導バナーから詳細情報を取得し、対象商品を対象店舗で購入後にレシートをアップロードする。AI解析による購買判定後に、インセンティブとしてアプリの専用ポイントや「えらべるPay」を獲得できる。

また、「AI-OCR（Optical Character Recognition）」のAI解析機能により、施策参加者が対象商品購入後にレシート画像をプロモーションLPからアップロードすると即座に購買判定を行う。これにより、レシートの重複登録といった不正検知をほぼ自動で実施。購買が認められた場合のみ課金が発生する、成果報酬型のプロモーション施策を実現する。

この他、連携アプリに独自ポイントがある場合は専用ポイント、そうでない場合はギフティの「えらべるPay」が利用できるインセンティブ設計となり、参加者は購買確認後すぐに報酬を受け取れる。プロモーションLPのデザインはカスタマイズでき、各アプリのブランドイメージに対応したページも作成可能だ。

