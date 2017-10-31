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博報堂DYMP・ヤフー他、視聴ログやWeb上のCVデータ用いたテレビCMプラニング支援を提供開始

2017/10/31 15:00

　博報堂ＤＹメディアパートナーズ、ヤフー、Handy Marketingは、ヤフーの調査パネル「Yahoo!メディアオーディエンスパネル」などのデータを活用したテレビCMプラニングソリューション「Handy TV Insight」を提供する。

　博報堂ＤＹメディアパートナーズ、ヤフー（以下、Yahoo! JAPAN）、Handy Marketingは、Yahoo! JAPANの調査パネル「Yahoo!メディアオーディエンスパネル」（※）をはじめ多様なデータを活用したテレビCMプラニングソリューション「Handy TV Insight」を提供する。

　「Handy TV Insight」は、「Yahoo!メディアオーディエンスパネル」から取得するテレビ視聴ログ、Yahoo! JAPANサイトの行動データや、広告主サイトのコンバージョンデータなど、目的に応じた様々なデータを活用し、オンライン上でのアクションを最大化する効果的なテレビCMプラニングを提示する。

　たとえば、Yahoo! JAPANが提供する広告経由で蓄積したコンバージョンデータをもとに、今後コンバージョンする可能性が高いユーザー層を抽出、それらユーザー層の番組視聴傾向を明らかにできる。

　これにより、広告主のKGI（Key Goal Indicator／重要目標達成指標）に直接的に貢献する、より高度なテレビCMプラニングが可能となる。

　三社の分担としては、博報堂ＤＹメディアパートナーズ、Yahoo! JAPANが「Handy TV Insight」を開発・提供し、多様なデータをテレビCMプラニングに活かす分析をHandy Marketingが行う。

　※「Yahoo!メディアオーディエンスパネル」は、関東・関西に居住する約8,000人の調査モニターの24時間365日のテレビ実視聴データとYahoo! JAPANサイトの行動データを紐づけたYahoo! JAPANの調査パネル。

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