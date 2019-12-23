ソフトバンクとヤフー、「スポーツナビ」で高校スポーツのライブ動画を配信

ソフトバンクとヤフーは、ヤフーが運営する総合スポーツ情報サイト「スポーツナビ」のライブ動画配信コーナーのチャンネル「スポーツch by SoftBank」を開設し、2019年12月下旬から開催される高校バスケットボールや高校ラグビー、高校サッカーの全国大会のライブ動画や関連動画を配信する。ソフトバンクやワイモバイル以外のユーザーも視聴可能。

今回対象となる大会は、12月23日から開催される「SoftBank ウインターカップ2019 令和元年度 第72回全国高等学校バスケットボール選手権大会」、12月27日から開催される「第99回全国高等学校ラグビーフットボール大会」、12月30日から開催される「令和元年度 第98回全国高等学校サッカー選手権大会」。ライブ動画の他に、見逃し動画やハイライト、注目選手のインタビューなどのコンテンツを掲載する予定だ。

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