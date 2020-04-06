ad:tech tokyo公式チャンネル「ad:chan」がスタート　週1回ライブ配信を実施

マーケティングの国際カンファレンスを企画・実施しているComexposium Japan（コムエクスポジアム・ジャパン）は、毎週1回程度、業界で活躍するマーケターをゲストに招いてセッションなどのコンテンツをライブ配信するad:tech tokyo公式チャンネル「ad:chan（アド・チャン）」を4月14日（火）よりスタートすることを発表した。

4月の登壇として、プリファード・ネットワークス CMOの富永 朋信氏、エステー 執行役の鹿毛康司氏、博報堂 執行役員の嶋 浩一郎氏などが決定。さらに、今回の新型コロナウイルス感染症の影響を受けた企業に対して、自社ソリューションの一定期間無償提供や事業サポートなどの支援を表明しているマーケティング・ソリューション企業の具体的な支援内容を紹介するライブ配信も予定している。

ライブ配信後、コンテンツは原則としてアーカイブ化（一部不対応）するとともに、ad:tech tokyo公式サイトにライブ配信の記事も随時アップしていく。なお、ライブ配信の視聴は無料となっている。

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