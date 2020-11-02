Facebook、2020年第3四半期の業績を発表　広告売上高は前年同期比22％増

Facebookは、2020年第3四半期（7月～9月）の業績ハイライトを発表した。

主な業績として、総売上高は214億7,000万ドル、広告売上高は212億2,100万ドルと、いずれも前年同期と比べ22％増加した。アジア太平洋地域の売上高成長率は前年と比べ30％増加した。

その他、2020年9月時点における実績は以下の通り。

Facebookの利用者数

デイリーアクティブ利用者数（DAU）：18億2,000万人（前年比12％増）

月間アクティブ利用者数（MAU）：27億4,000万人（前年比12％増）

Facebookファミリーアプリ（Facebook、Instagram、WhatsApp、Messenger）の利用者数

デイリーアクティブ利用者数（DAP）：25億4,000万人（前年比15％増）

月間アクティブ利用者数（MAP）：32億1,000万人（前年比14％増）

Facebookファミリーアプリのビジネス利用状況

月間アクティブ広告主数：1,000万以上

月間アクティブビジネス数：2億以上

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