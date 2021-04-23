サンリオ、アプリブランド「サンリオデイリーアップス」開始。第一弾はマネーフォワード、あすけん

4月22日、サンリオは、ハローキティ、シナモロールなどの人気キャラクターが登場する、日常生活に役立つスマートフォン向けツールアプリをシリーズで展開する新ブランド「Sanrio Daily Apps（サンリオ デイリー アップス）」を立ち上げた。

シリーズ第1弾として、マネーフォワードから「かんたん家計簿 with サンリオキャラクターズ」を4月22日より提供を開始した。

デザインをハローキティやシナモロールに変更できる。

5月下旬、AI食事管理アプリ「あすけん」提供のaskenから「kawaii diet 〜サンリオキャラクターと一緒に栄養管理〜」をリリース予定。

エネルギーと各栄養素をそれぞれ9キャラクターが担当。各栄養素の摂取状況に応じてポイントが獲得でき、キャラクターからの「好感度」が変化する。

Sanrio Daily Appsは「会えないことが続く日々でも、少しでも笑顔で楽しく過ごしてほしい」という考えから、便利で使いやすく、キャラクターと一緒に過ごせるアプリを提供するために立ち上げられた。

長く使える品質のよいアプリを年間5本のペースで開発していく計画。

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