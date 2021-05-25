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スノーピーク専務など登壇！プレイドとEmotion Tech、CXとEXについて考えるイベントを開催

　プレイドは、CX（顧客体験）とEX（従業員体験）向上を支援するクラウドサービスを提供するEmotion Techと、CXとEXのつながりを考えるカンファレンス「Experience Day 2021」を、2021年6月23日（水）と2021年6月24日（木）の2日間にわたりオンラインにて開催する。

　「Experience Day 2021」では顧客体験向上・従業員体験向上に向けた取り組みを行う人に向けて、企業の思考と事例や有識者の探求から、CXとEXの相互的なつながりを議論。「CXとEXのつながり」を深く多面的に検討するために、2日間にわたって総勢26名による10のセッションを企画している。

　各セッションのタイトルと登壇者は次の通り。

オープニングセッション：顧客中心主義の時代に求められるEXの再定義
株式会社Emotion Tech 代表取締役　今西 良光氏
株式会社プレイド 取締役　高柳 慶太郎氏

「私がやりたい」を動機にする従業員が生む体験は、なぜ顧客を魅了するのか？
株式会社スノーピーク 専務取締役／株式会社スノーピークビジネソリューションズ 代表取締役社長　村瀬 亮氏
株式会社スマイルズ 取締役 CCO兼Smiles Project＆Company主宰　野崎 亙氏
慶應義塾大学 総合政策学部 准教授　琴坂 将広氏

幸せになる力を、ともに：予測不能の時代を生きる
株式会社 日立製作所 フェロー、理事 未来投資本部 ハピネスプロジェクトリーダー／株式会社ハピネスプラネット 代表取締役CEO　矢野 和男氏

ストーリーがEXとCXを高める。熱量が循環する情報発信に欠かせない聞き手とは
キリンホールディングス株式会社 コーポレートコミュニケーション部　平山 高敏氏
スマートニュース株式会社 エグゼクティブ・コミュニケーション＆クリエイティブ・ディレクター　原田 朋氏
株式会社プレイド Communication Director／CX DIVE統括／XD副編集長　川久保 岳彦氏

顧客志向のサービス推進を実現する組織づくり
早稲田大学 大学院経営管理研究科 教授　大滝 令嗣氏
株式会社リクルート HRエージェントDivision 顧客ロイヤルティ推進部 企画グループ リーダー　富井 眞理氏
野村不動産ソリューションズ株式会社 流通事業本部 能力開発部　部長　平塚 優氏

EX-CXが組織を強くする～エンゲージメント向上と顧客体験向上の仕組みづくり～
株式会社物語コーポレーション 営業企画部 統括マネジャー　春山 陽介氏
日本トイザらス株式会社 人材本部 シニア・ディレクター　土屋 隆夫氏
株式会社Emotion Tech シニアマネージャー　佐野 真啓氏

あらゆる顧客接点と組織を、顧客中心にする。体験づくりにおけるデザイン／デザイナーの力
株式会社MIMIGURI Director／Experience Designer　瀧 知惠美氏
600株式会社 ExperienceLead　金子 剛氏
CX／UXストラテジスト　岡 昌樹氏

今考えるべき、もうひとつのDX。エンジニアが能力を最大限発揮できる開発者体験とは
株式会社クレディセゾン 専務執行役員 CTO（兼）CIO　小野 和俊氏
Rubyアソシエーション理事長　まつもとゆきひろ氏
株式会社プレイド 執行役員 CTO　牧野 祐己氏

CX推進者の役割～顧客志向組織に必要な仕組みとは～
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス デジタルマーケティング部CRM推進　藤野 聡氏
アデコ株式会社Marketing本部 Customer Experience課 Manager　多賀 智美氏
株式会社Emotion Tech コンサルタント　志賀 幸代氏

地方都市から生まれる新しい体験～心の豊さを大切にする社会を目指して～
デロイトトーマツコンサルティング合同会社 アソシエイトディレクター カスタマーエクスペリエンスデザイナー　森松 誠二氏
FC今治 執行役員 経営企画室／マーケティンググループ　中島 啓太氏

【開催概要】

イベント名：Experience Day 2021
会期：2021年6月23日（水）・6月24日（木）
開催形式：オンライン配信　※後日アーカイブ配信を実施予定
参加費用：無料 （事前登録制）
主催：株式会社Emotion Tech、株式会社プレイド
サイトページはこちら

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