×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZine Day 2026 Spring

馬車にエンジンを付けていないか？ 電通・佐藤真木氏が説く、AI時代を勝ち抜く「インサイト思考」の本質

　AIが社会のOSとなりつつある今、マーケティングにおける「価値創造」のあり方が根本から問われている。生成AIによる「超効率化」が進む一方で、人間が担うべき役割はどこにあるのか。「MarkeZine Day 2026 Spring」に登壇した電通の佐藤真木氏は、AI時代の生存戦略としての「インサイト思考」を説く。馬車からクルマへの転換期にも比される今、マーケターが身につけるべきインサイト思考の「型」とは何か。講演の内容をレポートする。

AIを「インターネットの延長」で捉えていないか？

　講演の冒頭、佐藤氏は現在のAIを取り巻く状況を「1995年～2000年頃のインターネット黎明期と酷似している」と指摘する。多くの人がAIの可能性を語る一方で、「その本質を正確に予測できている人はまだ少ない」というのが佐藤氏の現状認識だ。

　佐藤氏は、現在のAI活用における最大の問題点として、「AIがなかった時代の考え方で、AIを使おうとしている」ことを挙げる。

　「時代は馬車からクルマに変わったにも関わらず、『馬車にエンジンを付けたらもっと速くなるのではないか』と考えているような状況です。多くの人は、インターネットの延長線上の考え方でしかAIを捉えられていないのではないでしょうか」（佐藤氏）

画像を説明するテキストなくても可
株式会社電通　第3マーケティング局 シニア・マーケティング・ディレクター　佐藤 真木氏
マーケティングやブランディング、戦略立案に従事。大手クライアントから官公庁、地方自治体、スタートアップまで、100社以上のキャンペーン設計、広報戦略、新商品開発、新規事業戦略、ビジネスデザイン、企業ブランディング、地域ブランディング、アート思考研修などの企画、実施、ディレクションを行う。共著に『センスのよい考えには、「型」がある』（サンマーク出版）、『場所のブランド論』（中央経済社）、執筆協力に『想像力を武器にする「アート思考」入門』（PHP研究所）がある。

　AIによる「超効率化」や「超パーソナライゼーション」は、今後も凄まじい勢いで進むが、それだけではマーケティングの本質は変わらない。佐藤氏は、歴史の教訓として「先に実態（価値）が生まれ、システム（利益）は後から追いつく」という原則を強調する。

　「歴史上、先にシステムが生まれて、その後に実態が変わったということは一度もありません。いつだって、利益は価値を追いかけるものです。AIという新しい『クルマ』を使いこなすには、まずは人間側が『どのような価値を作るか』という創造的な仮説を持つ必要があります」（佐藤氏）

　 AIに単なる「答え」を求めるのではなく、AIを使ってどのような新しい体験や喜びを設計するのか。その「火種」となるインサイトを見つけ出す力こそが、今まさにマーケターに求められているのである。

AI活用はなんのため？　AIネイティブに学ぶ本質

　多くの大人が「AIを使っていかに楽をするか、効率化するか」と考えている中で、佐藤氏は友人の息子である中学3年生のAI活用術に衝撃を受けたという。

　その中学生は、AIに自分の好きなF1の知識を組み込ませた英語の問題と解答を大量に作成させ、それをひたすら解くことで学習を楽しんでいた。つまり、AIを「楽をするための道具」ではなく、「自分が楽しみながら成長するために使うもの」として捉えていたのである。

画像を説明するテキストなくても可

　「自戒を込めて問いたいのは、『AIを使って仕事は前より楽しくなったか？』『成長実感はあるか？』ということです。もし楽しくも成長実感もないのであれば、そのAI活用の方法は根本的に間違っているのかもしれません」（佐藤氏）

　佐藤氏自身、AIの画像生成技術を使って自作の漫画を制作したときが、これまでのAI体験の中で「ダントツで楽しく興奮した」と振り返る。楽器ができなくても音楽が作れるように、映像技術がなくても映画が作れるようになる時代はすぐそこに来ている。AIは、人間の「やりたい」という衝動を形にする、強力なエンパワーメントの装置なのである。

次のページ
AIで「インサイト」は見つけられるのか？

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/03/19 08:00 https://markezine.jp/article/detail/50513

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    電通グループがリセット償却したM&A資産　次なる「AIエージェント基盤」の構築・投資に向けて
  2. 2
    EC売上3倍！G-SHOCKに学ぶ「コンテキスト×ファンダム」で態度変容を生むYouTube活用術 NEW
  3. 3
    市場ポテンシャル5兆円のLLMO領域でトップランナーを目指す　LANYに若手マーケターが集まるワケ NEW
  4. 4
    【今どきシニア女性のお金事情】消費の満足度が急落、「家計と心のずれ」を紐解く
  5. 5
    AIは組織の「伴走者」。博報堂のAI思想がJTのIT部門にもたらした「共創」によるブランド構築の真価 NEW
  6. 6
    備蓄米販売の効果は？ データが示す「令和の米騒動」の裏側と備蓄米購入者の実像 NEW
  7. 7
    「Duolingo」がグッズ・ドラマ化！一過性のバズに閉じず“事業資産”に変える、IP活用のステップ
  8. 8
    A2A最前線！メルカリとHakuhodo DY ONEで創るAIエージェント前提のマーケティング革命
  9. 9
    「衆院選」「五輪」特番が上位席巻！「日曜劇場」も存在感示す【テレビ視聴率ランキング 2026年2月】 NEW
  10. 10
    なぜ、ハウス食品は“ルウの混ぜ合わせ提案”をしたのか？顧客体験から価値を再設計した挑戦
  1. 1
    なぜ、ハウス食品は“ルウの混ぜ合わせ提案”をしたのか？顧客体験から価値を再設計した挑戦
  2. 2
    Meta広告「獲得」新常識と2026年の勝ち筋　縦型動画比率80％超のトップランナー3社が語る
  3. 3
    【対談】嶋浩一郎×佐藤雄介｜音は想像力のスイッチ。Spotifyで作る、選ばれるためのブランド広告
  4. 4
    バイブコーディングで開発は「Excel感覚」へ。誰でも数時間でアプリ開発ができる時代
  5. 5
    インプレッションは買えてもアテンションは買えない時代、ユーザーの「情報取得モード」を活かす広告戦略
  6. 6
    Meta広告「クリエイティブ疲弊」改善2ヵ月で売上3割増　D2Cアパレル「Lumier」は何をしたか
  7. 7
    広告接触者の購入率が2.3倍に！花王×Nateeが語る“行動を促す”radiko音声広告
  8. 8
    電通デジタル10年→事業会社「ツクルバ」のマーケ責任者へ　柏﨑修さんの「栓抜き」から始まるキャリア論
  9. 9
    データが解明する「ファン」の正体。LTVを高める「愛着」の育て方
  10. 10
    花王ヘアケア全体でファンダムを形成していく。花王とCARTA ZEROの「EC×ブランドマーケ」戦略