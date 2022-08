意図しない登録や購入を促す「ダークパターン」はリスクだらけ、正しく理解してその誘惑から脱却するために

友人の出産祝いを選ぶために、とあるショッピングサイトを利用していたときのことです。数あるお祝いギフトの中から、可愛らしいベビーブランケットを見つけ、きっとこれなら喜んでくれるだろうと思い、お祝いのメッセージを添えて商品を注文しました。

自分が「やってしまった」ことに気が付いたのはそれから2日後のことです。メールボックスを開くと、ギフトの発送完了メールとともに、ベビー服のセール情報や、ショッピングモールからのお知らせメールが大量に届いていました。どうやら私は、ギフトを注文した際に、メルマガ登録のチェックボックスを外し忘れていたようです。このサイトでは5種類ものメルマガのチェックボックスがデフォルトでオンになっているため、私は買い物のたびにチェックを外さなければなりません。

クレジットカードの利用履歴をチェックしていたときにも、同じようなことがありました。家賃、水道光熱費、携帯料金、Spotifyのサブスクリプション、Uber Eatsの利用料、電子書籍代......。一つひとつ確認していると、その中に見覚えのない引き落としを見つけました。

明細書をよく見ると、それはどうやら大手通販サイトの月額会員費の引き落としのようでした。しかし、過去にこのサイトを利用した記憶はあるものの、月額会員にまでなった覚えはありません。引き落とし額は500円ほどでしたが、すぐに解約するためにも、原因を調べることにしました。

数分後、私が見つけたのは、その通販サイトのサポートページに記載されていた、こんな一文です。 「心当たりのないプレミアム会員登録について ── ABCショッピングでお買い物の際、注文時にプレミアム会員登録をしませんでしたか? お買い物の際に、以下のボタンを押して注文すると、その注文と同時にABCプレミアム会員に登録されます。」

確かに半年前、私はABCショッピングで買い物をしました。しかしまさか、「ご注文手続きへ」のボタンを押しただけで有料のプレミアム会員に登録されているとは、思いもよりません。

どうしても確認してみたくなり、私は実際のサイトにアクセスしてみることにしました。これがその画面を再現したものです。

どうやら私は、グレーの「このままご注文手続きへ」のボタンをクリックすべきところを、意図せずオレンジ色のボタンを選んでいたようでした。プレミアム会員に関する説明が目に入っておらず、(おそらく無意識に)オレンジ色のボタンを選択していたのです。そうして、プレミアム会員の半年の無料お試し期間を経て、口座から会員費が自動で引き落とされた、というわけです。

このように、ショッピングサイトを利用していると、気づかないうちに大量のメールマガジンに登録していたり、見覚えのないサービスにお金を支払っていたりと、思わぬ罠に引っかかることがあります。私たちは、このようなサイト設計に、少なからず欺瞞的(嘘ではないが、もはや嘘をついているも同然)な側面があることを知っています。しかし、自分の見落としや、不親切な設計にわざわざクレームを入れる労力を考えると、大抵は「まぁいいか......」と諦めてしまうものです。

2021年3月、日本経済新聞が「国内の主要ウェブサイトの6割でダークパターンが確認された」と大きく報じました(*)。これを皮切りに、オンラインメディアや、テレビ・ラジオ番組でもダークパターンが少しずつ取り上げられるようになりました。ダークパターンの存在を、これまで以上に消費者が認識するようになれば、企業による欺瞞的なサイト設計には、より厳しい目が向けられるようになるでしょう。

私たちが、消費者に対して説得を試みるとき、どこまでが「セールステクニック」として許されるでしょう。そして、どこからが「ダークパターン」になり得るでしょうか。

まずは、ダークパターンとは何か。その定義と起源について知ることから始めましょう。

日本のメディアで「ダークパターン」が取り上げられるようになったのは、ここ最近のことです。インターネットを利用していると、しばしばダークパターンに遭遇することがありますが、そもそも名前が付いていることを知らなかった人も多いのではないでしょうか。

ダークパターンの概念が初めて紹介されたのは、2010年のことです。ユーザーエクスペリエンスの専門家であり、認知科学の博士号を持つイギリス出身のハリー・ブリグナルは、彼が立ち上げたWebサイト「Darkpatterns.org」の中で、ユーザーを欺いたり、勘違いさせたりするユーザーインターフェースに「ダークパターン」と名付け、初めてその概念を提唱しました。

ブリグナルは、ダークパターン(*)を次のように定義しています。

ダークパターンは、ユーザーを騙して、通常であれば取らないであろう行動をさせるユーザーインターフェースです。

ユーザーインターフェース(UI)とは、ユーザーとシステムの「接点」のことです。例えば、オンラインで商品を購入するときのボタンや入力フォーム、リンクテキストなど、私たちが画面を操作するときのあらゆる要素は、すべてユーザーインターフェースです。

ユーザーを欺くインターフェース=ダークパターンは、その手法ごとに仕分けると、いくつかのカテゴリーに分類できます。それらに共通しているのは、どのダークパターンも、ユーザー(消費者)に対して、次の3つのいずれかを行うように設計されている点です。

もちろん中には、ダークパターンのように見えて、単にデザインの失敗である場合もあります。「アンチパターン」です。アンチパターンとは、ユーザーの操作の失敗につながる間違ったデザインアプローチのことを言います。

例えば、お問い合わせフォームの送信ボタンの隣にリセットボタンが配置されていたらどうでしょうか。フォームの設計者は、いつでもユーザーが入力をやり直せるように、親切心からリセットボタンを配置したのかもしれませんが、急いで操作しているユーザーは送信ボタンを押すつもりで、リセットボタンを押してしまうかもしれません。

ダークパターンとは異なり、アンチパターンはユーザーへの配慮が欠けていたり、設計者が未熟であったりすることが原因で生まれるものです。アンチパターンとダークパターンは、ユーザーを望まない結果へ導くという点においては同じですが、ダークパターンは意図的に設計されています。ブリグナルは、この2つの違いについて、こう述べています。

もちろん、デザインの現場では、デザインの「設計者」とは別に「発注者」がいることがほとんどです。ダークパターンの作り手は、単にクライアントの意向をデザインに反映しているだけかもしれません。その欺瞞性に無自覚な場合もあるでしょう。ダークパターンをダークパターンたらしめているのは、「その利益の享受者は誰か」という点です。ダークパターンは常に、ビジネス側にのみ利益をもたらします。

2019年に、コンピューターサイエンス分野の国際学会ACMに掲載された、プリンストン大学のアルネシュ・マトゥールらによる論文(*)は、ブリグナルのダークパターンの定義をさらに一歩前へ推し進めています。

ダークパターンとは、ユーザーが意図していない、あるいは有害になり得る意思決定をするように強制したり、操作したり、欺いたりすることによって、オンラインサービスの提供者に利益をもたらすユーザーインターフェースデザインの選択肢のこと(筆者訳)

*「Dark Patterns at Scale: Findings from a Crawl of 11K Shopping Websites」(Arunesh Mathur, Gunes Acar, Michael J. Friedman, Elena Lucherini, Jonathan Mayer, Marshini Chetty and Arvind Narayanan /2019年/ ACM)