　
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

定期誌

書籍

リサーチ

最新号

定期誌「MarkeZine」最新号

定期誌「MarkeZine」

第79号（2022年7月号）
特集「TikTok×マーケティングの最前線」

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

おすすめのイベント

特設サイトを見る

おすすめの講座

特設サイトを見る

おすすめのウェビナー

特設サイトを見る

マーケティングは“経営ごと” に。業界キーパーソンへの独自取材、注目テーマやトレンドを解説する特集など、オリジナルの最新マーケティング情報を毎月お届け。

最新号

定期誌「MarkeZine」最新号

定期誌「MarkeZine」

第79号（2022年7月号）
特集「TikTok×マーケティングの最前線」

定期誌購読者なら
誌面がウェブでも読めます

誌面を読む

MarkeZine BOOKS（マーケジン・ブックス）は、激動の時代を生き抜くビジネスパーソンに向けた、マーケティング分野の新しい定番書シリーズです。

特設サイトを見る

書評

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

Instagram Twitter TikTok SNS Z世代 インフルエンサー 広告 LINE SEO マーケティング
MarkeZineニュース

テスティーが広告運用代行事業を開始　ポイ活アプリ「Powl」の運営で培ったユーザー獲得の知見を活かす

　ポイ活アプリ「Powl（ポール）」を運営するテスティーは、新たに広告運用代行事業を開始すると発表した。

　同社は、Powlの運営をはじめとするメディア事業のほかに、リサーチ事業・プロモーション支援事業を展開する企業だ。スタートアップ企業のビジネスをサポートするSEVENRICH GROUPの傘下であり、グループ内のマーケティング・広告運用全般を担当する。

　今回開始する事業では、これまでの事業で培ったコネクションやユーザー獲得の知見を活かし、クライアントの認知拡大から獲得、LTV向上までを一気通貫でサポート。Yahoo!やGoogleのリスティング／ディスプレイ広告や各種SNS広告の運用支援をはじめ、ネットリサーチやキャンペーンの企画などを行う。

【関連記事】
【回答者特典あり！】MarkeZineがアンケート調査を開始
サブスクリプションサービス、20代男女の46.4%が「利用している」と回答【テスティー調査】
WACULが「LTV最大化支援パッケージ」の提供へ　ローソンや読売新聞東京本社で実施
電通とファンベースカンパニー、CX改善とLTVの向上を支援する「ファンベースCXプログラム」提供
集客・グロース・LTV最大化を代理実行　Minatoが「マーケティング施策実行支援サービス」の提供へ

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • Twitter
  • Pocket
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2022/09/07 11:45 https://markezine.jp/article/detail/39921

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    改めて、顧客分析とは何か。Netflixなど世界のテック企業の事例から基本となる考え方を解説 NEW
  2. 2
    【当日視聴枠を追加】本日開催！MarkeZine Day1日目のおすすめセッション NEW
  3. 3
    企業はソーシャルメディアをどう使い分けている？【動向調査の回答も募集中！】 NEW
  4. 4
    【本日13時締切】9月7日～8日開催のMarkeZine Day、2日間の見どころを紹介！ NEW
  5. 5
    CPA60％低下、CV数250％増加！カゴメ事例に学ぶ、Twitterのサイト訪問数最適化の実力 NEW
  6. 6
    Nielsen視聴率騒動とNetflix／Disneyの広告枠参入
  7. 7
    メタバースの動向から技術、ビジネス活用まで解説した書籍『図解まるわかり メタバースのしくみ』発売 NEW
  8. 8
    Z世代を知るために「言葉」をアップデート
  9. 9
    Twitterマーケの成果実感がInstagramより低いワケ　運用担当者が押さえておくべき最新動向
  10. 10
    Instagram広告の店頭購入への貢献度を可視化！コーセーも活用する「Urumo Ads」の価値
  1. 1
    鹿毛康司さんが語る「心の奥に触るマーケティング」
  2. 2
    自分の仕事はPLとBSに影響しているか？ 西口一希氏に聞く、経営にインパクトを与えるマーケターへの道
  3. 3
    八百万のマーケティング課題に応える！マクロミル新会社・エイトハンドレッドの事業戦略
  4. 4
    Twitterマーケの成果実感がInstagramより低いワケ　運用担当者が押さえておくべき最新動向
  5. 5
    SNSでは“知名度”が無くてもモノが売れる？ショート動画の「疑似体験」で直結型の購買行動を生む手法
  6. 6
    広告主に新たな選択肢の提供を──Microsoft 広告の日本立ち上げを担うマネージャーに迫る
  7. 7
    メーカーは「やるべきこと」に集中すべき。アンカー・ジャパンCEOが語る顧客目線のD2C
  8. 8
    バズらないアカウントの9割が「仕組み」を知らない　Instagramのレコメンドを解説
  9. 9
    Z世代を知るために「言葉」をアップデート
  10. 10
    【サウナ王・太田広後編】サウナの収益は温泉の2倍。さらに温浴施設の信頼がプラスアルファの収益を生む
  1. 1
    共感できるパーパスがあるから企業は1つになる──パナソニックコネクトのパーパスブランディングとは
  2. 2
    「TikTok売れ」はなぜ起きる？メカニズムと意図的に生み出すアプローチを探る
  3. 3
    急成長するメンズメイク市場　コスメ業界の新ビッグユーザー「メイク男子」を徹底解明
  4. 4
    SEOにおける戦略設計の重要性
  5. 5
    Z世代を知るために「言葉」をアップデート