NewsPicks事例に学ぶ、TikTok広告活用の新常識「スマートパフォーマンスキャンペーン」とは

ショートムービープラットフォームのTikTokが提供する広告プラットフォーム「TikTok for Business」。TikTokのコンテンツの多様化に合わせて、TikTok for Businessを活用する業種も広がりを見せている。その中でも高い成果を上げているのがソーシャル経済メディアのNewsPicksだ。同社はTikTok for Businessの新機能「スマートパフォーマンスキャンペーン(以下、SPC)」を活用してアプリインストール単価(CPI)を28%削減したという。本記事では、NewsPicksの直近のプロモーション、そしてSPC活用の詳細について話を聞いた。