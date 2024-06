アイズとジオコード、業務提携契約を締結　Webメディアでのリードの獲得が可能に

アイズとジオコードは、5月31日、業務提携の締結を発表した。

アイズは、広告業界のプラットフォーム「メディアレーダー」を運営する企業。会員登録をすることで、掲載社が同プラットフォーム上で公開している広告・マーケティング資料・動画を無料で閲覧することや、広告業界向けのセミナーに無料で申し込むことができる。

一方、ジオコードは、「SEOマガジン by GEOCODE」「Web広告マガジン by GEOCODE」「Web制作マガジン by GEOCODE」などのWebマガジンを運営する企業。マーケティング担当者に対して多様なマーケティング情報を記事形式で配信している。

同提携により、「SEOマガジン by GEOCODE」「Web広告マガジン by GEOCODE」「Web制作マガジン by GEOCODE」の読者に向けて、メディアレーダーへの誘導を図る。

これにより、メディアレーダーの掲載社は、資料ダウンロードやセミナー申し込み、セミナー動画視聴を接点にしてリードの獲得が可能になる。

