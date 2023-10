［10/11］元キーエンストップ営業も登壇！ 営業DX、組織カルチャーをテーマに6セッション無料配信

翔泳社が運営する「SalesZine」は、2023年10月11日(水)にオンラインイベント「SalesZine & Beyond 2023」を開催する。イベントのテーマは「This Is New Way of Selling ─営業の新時代を切り拓こう─」。セールス・イネーブルメント、営業DX推進、営業人材育成などをテーマとした全6セッションを無料配信する。

本イベントでは、時代の流れに適応し変革を続けてきた先駆者たちが、自らの経験の中で得たノウハウや営業改革事例を共有。『トップセールスだけに頼らない組織を作る 実践セールス・イネーブルメント』著者の山下貴宏氏、『インサイドセールス究極の営業術』著者の水嶋玲以仁氏らが登壇する。

開催時間は15:00~18:30。途中参加・途中退室も可能で、1セッションからでも視聴できる。事前申込締切は、2023年10月10日(火)13時まで。

SalesZine & Beyond 2023 セッション紹介

[Session 1]新時代の営業に必要なこと、新しい時代でも変わらず大切なこと

登壇者:天野 眞也[FAプロダクツ]

元キーエンストップ営業、『シン・営業力』著者の天野氏が登壇。複数社の代表を兼務する今も現役の営業として活動する天野氏が、「新時代の営業に求められるスキル」について独自の観点から語る。

[Session 2]新時代に求められる営業育成改革~セールスイネーブルメント~

登壇者:山下 貴宏[アールスクエア・アンド・カンパニー]

改革を加速させるには、組織における “人材の行動変容”が欠かせない。本セッションでは、営業改革に取り組む企業が近年導入している「セールスイネーブルメント」の事例やノウハウを紹介する。

[Session 3]利益成長を持続的に実現できる営業企画とできない営業企画

登壇者:髙橋 優斗[ログラス]

企業の売上を支える営業活動への投資においては、営業生産性向上だけでなく「利益」をいかに得られるかが重要となっている。本セッションでは「利益成長を持続的に実現するための秘訣」を紹介する。

[Session 4]知らないと損をする!? 営業DXを阻害する6つの壁と攻略ポイント

登壇者:水嶋 玲以仁[NEC VALWAY]

JTB、NEC、ソフトバンクなどの営業変革コンサルティング実績を持つ水嶋氏が登壇。「DX推進を阻害する6つの壁」と、DXを円滑に推進するための攻略法について解説する。

[Session 5]「商品説明」「スペック紹介」を捨て去る!!~「価値訴求」にすべてをかける営業テクニックとDX活用~

川上 大樹[ソフトブレーン]

ウェブの普及やAI活用が進む時代、営業が存在価値を発揮するための「価値訴求」テクニックとは? 300社以上の営業課題を解決してきた川上氏が「価値訴求型営業人材」を育成する秘訣を解説。

[Session 6]営業の新時代を切り拓く“カルチャー”

登壇者:工藤 慧亮[IVRy]、田中 紗季[パーソルキャリア]

トップダウンだけでは成功しない、営業組織のカルチャー(組織風土)醸成。新時代の営業を育むカルチャーの在り方、変革への挑戦について、2社の営業リーダーにうかがう。