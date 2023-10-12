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リテールAI研究会が立ち上げた共通商品マスタ「J-MORA」、効率化・均質化の舞台裏に迫る【無料】

　MarkeZineは、2023年11月15日（水）に、「MarkeZine Day 2023 Retail」をオンラインにて開催する。

　13時20分からのセッション『流通業界共通商品マスタ「J-MORA」とオンライン購買データの掛け合わせがもたらす流通業界全体の業務の効率化/均質化』には今村商事の今村 修一郎氏とマインディアの田中 龍氏が登壇。

【セッション詳細・申し込みは画像をクリック】
【セッション詳細・申し込みは画像をクリック】

　リテール分野におけるAIテクノロジーのビジネス活用の実現を目指す「リテールAI研究会」は、商品情報を管理し、活用するための業界共通のシステム「J-MORA」を立ち上げた。

　本セッションは、「J-MORA」が流通業界全体の効率化・均質化を目指した取り組みについて詳細を聞いていく。

【開催概要】
イベント名称：MarkeZine Day 2023 Retail
登壇セッション：流通業界共通商品マスタ「J-MORA」とオンライン購買データの掛け合わせがもたらす流通業界全体の業務の効率化/均質化
登壇者：今村商事株式会社　代表取締役社長 兼 一般社団法人リテールAI研究会 テクニカルアドバイザー　今村修一郎氏
株式会社マインディア　セールス本部長 CCO 兼 CRO　田中龍氏
日時：2023年11月15日（水）13:20～13:50
会場：オンライン開催
参加費：無料（事前登録制）

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MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

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2023/10/12 14:26 https://markezine.jp/article/detail/43736

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