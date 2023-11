楽天、「2023年 エンタメ年間ランキング」を発表　任天堂の名作シリーズや「呪術廻戦」が根強い人気

楽天グループは、オンライン書店「楽天ブックス」・電子書籍ストア「楽天Kobo電子書籍ストア」・電子雑誌読み放題サービス「楽天マガジン」・定額制の音楽聴き放題サービス「Rakuten Music」・動画配信サービス「Rakuten TV」を対象に集計した「2023年 エンタメ年間ランキング」を発表した。

任天堂のゲームが上位を占め、電子書籍は「呪術廻戦」がトップに

まず「楽天ブックス」の年間ゲームソフトランキングでは、「ゼルダの伝説」シリーズの最新作「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」が1位に。同作品は「楽天ブックス」全商品ジャンルの中でも2023年最も売れた作品となり、人気が伺えた。

2位には「スーパーマリオブラザーズ ワンダー」、3位に「ピクミン4」がランクインし、任天堂の作品がトップ3を占めた。

「楽天Kobo電子書籍ストア」の総合ランキングでは、2021年と2022年のエンタメ年間ランキングに続き、「呪術廻戦」がトップとなった。2位以降は「キングダム」「【推しの子】」が続き、アニメでも人気の3作品が上位にランクインした。

また8位の「葬送のフリーレン」と9位の「ミステリと言う勿れ」は、2023年の上半期ランキングではトップ10外であり、下半期にかけて関心を集めた作品だ。

「楽天マガジン」の年間ムックランキングは、「楽天市場」の高評価アイテムを掲載した電子書籍『LDK 楽天 the BEST』が1位だった。なお同誌と3位の『LDK the Beauty 楽天コスメ the BEST』は、商品名をタップすると「楽天市場」の当該商品の検索結果や商品ページに遷移し、購入や商品情報を確認できる「リンク機能」を導入している。

この他、韓国旅行誌もトップ10に2冊ランクインした。

Official髭男dismが連続で年間首位、タイのBLドラマも人気

「Rakuten Music」の総合ランキングでは、2023年の上半期ランキングに続きOfficial髭男dismの「Subtitle」が1位を獲得。Official髭男dismは、2022年の年間総合ランキングでも「ミックスナッツ」が1位にランクインし、2年連続での首位となった。

また3位にランクインしたYOASOBIの「アイドル」など、トップ10のうち6曲をアニメに関連した楽曲が占めた。

「Rakuten TV」の総合ランキングは、アジア圏のBL(ボーイズラブ)作品がトップ10を占めた。1位にタイのBLドラマ「Love in The Air」が入るなど、トップ3はタイのBLドラマがランクイン。同ランキングを開始した2020年以降で、タイのBLがトップ3を占めるのは初となった。

【調査概要】

「楽天ブックス」

・集計期間:2023年1月1日(日)~10月20日(金)

・集計方法:ゲームソフトの販売データをもとに集計(予約販売を含む)

「楽天Kobo電子書籍ストア」

・集計期間:2023年1月1日(日)~10月20日(金)

・集計方法:販売数をもとにシリーズごとに集計(雑誌を除く)

「楽天マガジン」

・集計期間:2022年1月1日(土)~10月31日(火)

・集計方法:取り扱い雑誌・ムック各号の閲覧数とユニークユーザー数をもとに独自に算出

「Rakuten Music」

・集計期間:2023年1月1日(日)~10月20日(金)

・集計方法:楽曲ごとの再生ユニークユーザー数を集計

「Rakuten TV」

・集計期間:2023年1月1日(日)~10月20日(金)

・集計方法:売上金額をもとに集計(ライブ配信作品を除く)

