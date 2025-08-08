意思決定の鍵は「プロダクト体験」へ。AI時代に顧客から選ばれるファネル設計術【参加無料】

9/10-11開催！「MarkeZine Day」セッション情報

半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Autumn」が、9月10日（水）、11日（木）に開催！ 場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

本記事では、編集部一押しのセッションをいくつかご紹介します。

「体験」こそが最強の武器。AI時代に顧客の心を掴む新アプローチ

生成AIの普及により、顧客は「検索」や「ホワイトペーパー」、「営業担当との対話」に頼らず、「AIとの対話」を通じて購買の意思決定を完結させる時代が到来しています。もはや製品の特徴を一方的に伝えるだけでは、選ばれることはありません。

では、AIに勝ち、競合に勝ち、顧客の購買プロセスを握るには何が必要か？ それは、AIが代替できない領域… すなわち「プロダクト体験の価値」を、いかに効率的かつ魅力的に伝えられるかにかかっています。

11日（木）13:40～14:20に行われるセッション「AIとの対話で購買が完結する時代が到来。「あなたの製品は選ばれますか？」 ～ AIに勝つ、新たな「体験主導型ファネル」の設計手法 ～」には、PLAINER CEOの小林大氏が登壇。従来のマーケティングの流れが通用しなくなった今、それを打開し、プロダクト体験を軸に顧客の意思決定を促す「体験主導型ファネル」の考え方と具体的な設計手法を解説します。

参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

このセッションで学べること AIによって変わる顧客の購買行動と、従来型マーケティングが効かなくなる理由

AIでは代替できない「プロダクト体験」を軸にした、新たなファネル設計の考え方

体験主導型ファネルを実現するための、具体的な手法と導線設計のポイント

MarkeZine Day 2025 Autumn開催概要

・日時：2025年9月10日（水）10：00～19：00（9:30受付開始／18：45最終受付）

2025年9月11日（木）10：00～18：15（9:30受付開始／18：00最終受付）

懇親会※参加無料・抽選 18：30～20：00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）

〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

