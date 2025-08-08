×
MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZineニュース

意思決定の鍵は「プロダクト体験」へ。AI時代に顧客から選ばれるファネル設計術【参加無料】

9/10-11開催！「MarkeZine Day」セッション情報

　半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Autumn」が、9月10日（水）、11日（木）に開催！　場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

　本記事では、編集部一押しのセッションをいくつかご紹介します。

「体験」こそが最強の武器。AI時代に顧客の心を掴む新アプローチ

セッション詳細を確認＆参加登録はこちら

　生成AIの普及により、顧客は「検索」や「ホワイトペーパー」、「営業担当との対話」に頼らず、「AIとの対話」を通じて購買の意思決定を完結させる時代が到来しています。もはや製品の特徴を一方的に伝えるだけでは、選ばれることはありません。

　では、AIに勝ち、競合に勝ち、顧客の購買プロセスを握るには何が必要か？ それは、AIが代替できない領域… すなわち「プロダクト体験の価値」を、いかに効率的かつ魅力的に伝えられるかにかかっています。

　11日（木）13:40～14:20に行われるセッション「AIとの対話で購買が完結する時代が到来。「あなたの製品は選ばれますか？」 ～ AIに勝つ、新たな「体験主導型ファネル」の設計手法 ～」には、PLAINER CEOの小林大氏が登壇。従来のマーケティングの流れが通用しなくなった今、それを打開し、プロダクト体験を軸に顧客の意思決定を促す「体験主導型ファネル」の考え方と具体的な設計手法を解説します。

　参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

このセッションで学べること

  • AIによって変わる顧客の購買行動と、従来型マーケティングが効かなくなる理由
  • AIでは代替できない「プロダクト体験」を軸にした、新たなファネル設計の考え方
  • 体験主導型ファネルを実現するための、具体的な手法と導線設計のポイント

同日おすすめセッション

9月11日（木）11:55～12:25

その業務、エージェントマーケティングでここまで進化する ―AI時代のマーケターが担う“創造と対話”の新しい仕事―

9月11日（木）14:35～15:05

ヒートマップからGEO（生成エンジン最適化）まで：タイトーの事例に学ぶ組織でのデータ活用

タイムテーブルをチェックする
全60セッション以上！　そのほかのセッションは「タイムテーブル」をチェック！

MarkeZine Day 2025 Autumn開催概要

・日時：2025年9月10日（水）10：00～19：00（9:30受付開始／18：45最終受付）
　　　　2025年9月11日（木）10：00～18：15（9:30受付開始／18：00最終受付）
　　　　懇親会※参加無料・抽選 18：30～20：00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）
　　　　〒100-7004　東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

イベント公式サイトはこちら

2025/08/08 08:00 https://markezine.jp/article/detail/49669

