MarkeZineニュース

松本健太郎氏、EVERRISEのデータ戦略アンバサダーに就任　コンサルティング・AI支援の体制強化へ

　EVERRISEは、松本健太郎氏が同社のデータ戦略アンバサダーに就任したことを発表した。松本氏はマーケティングやデータサイエンスの分野で豊富な実績を持ち、今回の就任により同社はコンサルティング、AI活用支援領域の体制を強化していく。

松本氏
松本健太郎氏

　松本健太郎氏は龍谷大学法学部を卒業後、多摩大学大学院で統計学・データサイエンスを学び直し、デジタルマーケティングや消費者インサイトを中心に多様な分析業務に携わってきた。「日経COMEMO」のメンバーとしても情報発信に取り組み、著書には『誤解だらけの人工知能』『なぜ「つい買ってしまう」のか』『データサイエンス「超」入門』『人は悪魔に熱狂する』などがある。

【関連記事】
EVERRISE、分析用IDを生成ツールを提供　クロスデバイス・クロスドメインのユーザー計測が可能に
EVERRISE、「GA4導入・活用支援サービス」提供　設定代行・分析環境の構築・分析スキルの教育も
EVERRISE、Webメディア向け「アンケートシステム構築サービス」提供　回答を広告配信に活用
EVERRISE、相互送客システム構築サービスを提供開始　顧客データの活用で効果的な送客が可能に
EVERRISE、JetJunctionにデータカタログ機能を追加　GA4の分析データの管理が簡単に

この記事は参考になりましたか？

MarkeZine（マーケジン）
2025/08/07 22:14 https://markezine.jp/article/detail/49672

