松本健太郎氏、EVERRISEのデータ戦略アンバサダーに就任　コンサルティング・AI支援の体制強化へ

EVERRISEは、松本健太郎氏が同社のデータ戦略アンバサダーに就任したことを発表した。松本氏はマーケティングやデータサイエンスの分野で豊富な実績を持ち、今回の就任により同社はコンサルティング、AI活用支援領域の体制を強化していく。

松本健太郎氏

松本健太郎氏は龍谷大学法学部を卒業後、多摩大学大学院で統計学・データサイエンスを学び直し、デジタルマーケティングや消費者インサイトを中心に多様な分析業務に携わってきた。「日経COMEMO」のメンバーとしても情報発信に取り組み、著書には『誤解だらけの人工知能』『なぜ「つい買ってしまう」のか』『データサイエンス「超」入門』『人は悪魔に熱狂する』などがある。

