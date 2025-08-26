×
連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZineニュース

なぜコンバージョン直前で離脱が起きるのか？AIが暴く“ロストジャーニー”の真因と最短UX改善術／無料

9/10-11開催！「MarkeZine Day」セッション情報

　半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Autumn」が、9月10日（水）、11日（木）に開催！　場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

　本記事では、編集部一押しのセッションをいくつかご紹介します。

なぜコンバージョン直前で離脱が起きるのか？

　残念な顧客体験によってユーザーがコンバージョン前に離脱してしまう“ロストジャーニー”。その機会損失は年間数億円規模にのぼることも珍しくありません。

　11日（木）10:55～11:35に行われるセッション「ユーザー離脱の真因を可視化し、最短で成果を出すUX改善方法 ――AIで“ロストジャーニー”を見抜く最新アプローチ」では、国内外50以上のブランドに導入されているContentsquareが、デジタル接点における顧客行動の最新トレンドと、事業形態ごとに典型的に発生するロストジャーニーの原因を解説します。さらに、行動データに基づく顧客インサイトから高精度なUX改善仮説を立て、最短で成果につなげた事例を共有。加えて、最新AI分析コパイロット「Sense」を用いて、従来見えなかった離脱要因を特定し、改善アクションへ直結させる方法をデモでご紹介します。

　参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

このセッションで学べること

  • ロストジャーニーの実態と発生原因：国内外の事例や業種ごとの典型パターンから、ユーザー離脱が起こる構造を理解できます。
  • 従来のアクセス解析を超える改善手法：Google AnalyticsやAdobe Analyticsでは得られない粒度で、行動データを基に高精度なUX改善仮説を立てる手法を学べます。
  • AIが支援する最新UX改善アプローチ：分析の専門家でなくてもAI分析コパイロットを活用し、従来は見えなかった離脱要因を特定し、改善アクションへ直結させる方法を体感できます。

同日おすすめセッション

9月11日（水）14:35～15:05

ヒートマップからGEO（生成エンジン最適化）まで：タイトーの事例に学ぶ組織でのデータ活用

9月11日（木）16:05～16:35

エージェントAI時代のマーケティングの未来と、Web制作におけるAI自動化の実践策

タイムテーブルをチェックする
全60セッション以上！　そのほかのセッションは「タイムテーブル」をチェック！

MarkeZine Day 2025 Autumn開催概要

・日時：2025年9月10日（水）10：00～19：00（9:30受付開始／18：45最終受付）
　　　　2025年9月11日（木）10：00～18：15（9:30受付開始／18：00最終受付）
　　　　懇親会※参加無料・抽選 18：30～20：00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）
　　　　〒100-7004　東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

イベント公式サイトはこちら

MarkeZine（マーケジン）
2025/08/26

イベント

