なぜコンバージョン直前で離脱が起きるのか？AIが暴く“ロストジャーニー”の真因と最短UX改善術／無料

半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Autumn」が、9月10日（水）、11日（木）に開催！ 場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

本記事では、編集部一押しのセッションをいくつかご紹介します。

なぜコンバージョン直前で離脱が起きるのか？

残念な顧客体験によってユーザーがコンバージョン前に離脱してしまう“ロストジャーニー”。その機会損失は年間数億円規模にのぼることも珍しくありません。

11日（木）10:55～11:35に行われるセッション「ユーザー離脱の真因を可視化し、最短で成果を出すUX改善方法 ――AIで“ロストジャーニー”を見抜く最新アプローチ」では、国内外50以上のブランドに導入されているContentsquareが、デジタル接点における顧客行動の最新トレンドと、事業形態ごとに典型的に発生するロストジャーニーの原因を解説します。さらに、行動データに基づく顧客インサイトから高精度なUX改善仮説を立て、最短で成果につなげた事例を共有。加えて、最新AI分析コパイロット「Sense」を用いて、従来見えなかった離脱要因を特定し、改善アクションへ直結させる方法をデモでご紹介します。

参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

このセッションで学べること ロストジャーニーの実態と発生原因：

従来のアクセス解析を超える改善手法：

AIが支援する最新UX改善アプローチ：分析の専門家でなくてもAI分析コパイロットを活用し、従来は見えなかった離脱要因を特定し、改善アクションへ直結させる方法を体感できます。

MarkeZine Day 2025 Autumn開催概要

・日時：2025年9月10日（水）10：00～19：00（9:30受付開始／18：45最終受付）

2025年9月11日（木）10：00～18：15（9:30受付開始／18：00最終受付）

懇親会※参加無料・抽選 18：30～20：00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）

〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

