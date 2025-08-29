×
MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZineニュース

「空気を読まないAI」×「マーケターの知見」の共創で実現する、AI時代のヒット商品の作り方

AIと人間はどう共創すればいいだろうか？

　半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Autumn」が、9月10（水）、11日（木）に開催！　場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

　ここでは、編集部一押しのセッションをご紹介していきます。ぜひご参加いただき、マーケティングの「今」を網羅した知見や最新の事例、課題突破のヒントをご自身の業務にお役立てください！

　10日（水）16:50～17:20に行われる「「空気を読まないAI」×「マーケターの知見」の共創で実現する、AI時代のヒット商品の作り方」のセッションでは、イーライフCMOの杉山麻喜氏が登壇。AIの「文脈にとらわれない＝空気を読まない」という特性をうまくマーケティングに活かす方法を紹介します。

　AIだからこそ可能な「少数でもキラリと光る消費者の声」の見つけ方や、消費者の声を分析する際のフレームワーク、そしてそれを商品開発やコミュニケーション設計など各種マーケティング施策に活かすコツなどについて、実際の事例を交えて考察。あわせて、汎用AIでは捉えきれない文脈や感性をどう補完すべきか、AIと人の役割分担を設計するポイントも解説。従来の定性調査（VoC分析）をより良くアップデートする視点を提供します。

　AIを用いた、定性データからの価値発見と実務応用方法を知りたい。実際の広告表現や商品開発事例を通じて、AI活用の具体的な可能性と工夫を理解したい。AIと人間の役割分担と未来への備え方を知りたい、というマーケティング担当の方におすすめのセッションです。

　参加には事前登録が必要ですので、イベント公式HPから、お早めにご登録ください。

その他、編集部おすすめセッション

9月10日（水）10:55～11:35

“育休パパ”の声が未来の商品をつくる ー AIが引き出す、生活者インサイト最前線

9月10日（水）13:40～14:20

接客AIエージェントが売上を伸ばす：チャットボットを超える能動型AI接客体験とは？

9月10日（水）14:35～15:05

SEOは終わるのか？AIで変わる新たな検索・購買体験。いま必要なGEO施策。

MarkeZine Day 2025 Autumn開催概要

・日時：2025年9月10日（水）10：00～19：00（9:30受付開始／18：45最終受付）
　　　　2025年9月11日（木）10：00～18：15（9:30受付開始／18：00最終受付）
　　　　懇親会※参加無料・抽選 18：30～20：00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）
　　　　〒100-7004　東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

MarkeZine（マーケジン）
2025/08/29 08:00 https://markezine.jp/article/detail/49774

