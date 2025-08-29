AIと人間はどう共創すればいいだろうか？

半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Autumn」が、9月10（水）、11日（木）に開催！ 場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

ここでは、編集部一押しのセッションをご紹介していきます。ぜひご参加いただき、マーケティングの「今」を網羅した知見や最新の事例、課題突破のヒントをご自身の業務にお役立てください！

10日（水）16:50～17:20に行われる「「空気を読まないAI」×「マーケターの知見」の共創で実現する、AI時代のヒット商品の作り方」のセッションでは、イーライフCMOの杉山麻喜氏が登壇。AIの「文脈にとらわれない＝空気を読まない」という特性をうまくマーケティングに活かす方法を紹介します。

AIだからこそ可能な「少数でもキラリと光る消費者の声」の見つけ方や、消費者の声を分析する際のフレームワーク、そしてそれを商品開発やコミュニケーション設計など各種マーケティング施策に活かすコツなどについて、実際の事例を交えて考察。あわせて、汎用AIでは捉えきれない文脈や感性をどう補完すべきか、AIと人の役割分担を設計するポイントも解説。従来の定性調査（VoC分析）をより良くアップデートする視点を提供します。

AIを用いた、定性データからの価値発見と実務応用方法を知りたい。実際の広告表現や商品開発事例を通じて、AI活用の具体的な可能性と工夫を理解したい。AIと人間の役割分担と未来への備え方を知りたい、というマーケティング担当の方におすすめのセッションです。

参加には事前登録が必要ですので、イベント公式HPから、お早めにご登録ください。

MarkeZine Day 2025 Autumn開催概要

・日時：2025年9月10日（水）10：00～19：00（9:30受付開始／18：45最終受付）

2025年9月11日（木）10：00～18：15（9:30受付開始／18：00最終受付）

懇親会※参加無料・抽選 18：30～20：00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）

〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

