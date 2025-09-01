【参加無料】MA経由の売上は139％｜サザビーリーググループ「アガット」が語るCRM分析×MA活用

9/10-11開催！「MarkeZine Day」セッション情報

半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Autumn」が、9月10日（水）、11日（木）に開催！ 場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

本記事では、データ活用・CRMをテーマにした編集部一押しのセッションをご紹介します。

MA経由売上139％、クロスユース率120％達成の背景とは？

11日（木）16:05～16:35に行われるセッション「アガットがCRM分析とMA活用で目指す、顧客に寄り添うECの購買体験とは（ECサイト運営・CRM）」は、OMO推進に課題を抱えるブランド担当者に向け、データ統合・活用のリアルを学べる30分の実践セッションです。

ジュエリーブランド 「agete（アガット）」を運営するエーアンドエスは、顧客に寄り添うECの購買体験を目指して店舗・ECデータの一元化、MA活用、BIによる可視化を実施。MA経由売上139％、クロスユース率120％、会員比率110％、LTV130％を達成しています。どのようなKPIを設計し、どのようなステップで実現したのか？ プロジェクトを主導した飯塚泰輔氏と、導入支援を担当した加藤瑛文氏が語ります。

参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

このセッションで学べること CRM統合×Braze運用

MA売上139％・クロス率120％・会員比率110％

S3・GCP基盤＋PowerBI ・ Tableau可視化

LTV130％向上でOMO課題解決の成功パターンを提示

MarkeZine Day 2025 Autumn開催概要

・日時：2025年9月10日（水）10：00～19：00（9:30受付開始／18：45最終受付）

2025年9月11日（木）10：00～18：15（9:30受付開始／18：00最終受付）

懇親会※参加無料・抽選 18：30～20：00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）

〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

