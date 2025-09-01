×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

【参加無料】MA経由の売上は139％｜サザビーリーググループ「アガット」が語るCRM分析×MA活用

9/10-11開催！「MarkeZine Day」セッション情報

　半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Autumn」が、9月10日（水）、11日（木）に開催！　場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

　本記事では、データ活用・CRMをテーマにした編集部一押しのセッションをご紹介します。

MA経由売上139％、クロスユース率120％達成の背景とは？

セッション詳細を確認＆参加登録
セッション詳細を確認＆参加登録はこちら

　11日（木）16:05～16:35に行われるセッション「アガットがCRM分析とMA活用で目指す、顧客に寄り添うECの購買体験とは（ECサイト運営・CRM）」は、OMO推進に課題を抱えるブランド担当者に向け、データ統合・活用のリアルを学べる30分の実践セッションです。

　ジュエリーブランド 「agete（アガット）」を運営するエーアンドエスは、顧客に寄り添うECの購買体験を目指して店舗・ECデータの一元化、MA活用、BIによる可視化を実施。MA経由売上139％、クロスユース率120％、会員比率110％、LTV130％を達成しています。どのようなKPIを設計し、どのようなステップで実現したのか？ プロジェクトを主導した飯塚泰輔氏と、導入支援を担当した加藤瑛文氏が語ります。

　参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

このセッションで学べること

  • CRM統合×Braze運用
  • MA売上139％・クロス率120％・会員比率110％
  • S3・GCP基盤＋PowerBI ・ Tableau可視化
  • LTV130％向上でOMO課題解決の成功パターンを提示

同日おすすめセッション

9月11日（木） 10:55～11:35

データ基盤・アプリ・CRMで顧客理解を深化するTOAIのデータ戦略 ―ジャンカラのユーザー体験の裏側にあるデータ活用と現場のリアル―

9月11日（木） 13:40～14:20

生成AI時代におけるWebサイトの役割とデータ活用、マーケティングデータ分析基盤としてのAWS Clean Roomsの活用例（仮）

タイムテーブルをチェックする
全60セッション以上！　そのほかのセッションは「タイムテーブル」をチェック！

MarkeZine Day 2025 Autumn開催概要

・日時：2025年9月10日（水）10：00～19：00（9:30受付開始／18：45最終受付）
　　　　2025年9月11日（木）10：00～18：15（9:30受付開始／18：00最終受付）
　　　　懇親会※参加無料・抽選 18：30～20：00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）
　　　　〒100-7004　東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

イベント公式サイトはこちら

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • Pocket
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/09/01 19:30 https://markezine.jp/article/detail/49803

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    AI時代に広告会社のクリエイターは何を担う？ AI化できない部分の鍛え方、一番大事なスタンスの持ち方
  2. 2
    AIに勝る共感コンテンツ産業への投資　広告会社ADK事業買収と「電通S&E」事業の転換
  3. 3
    【新連載】元リクルートマーケティング責任者が語る「強み」で事業と人を伸ばす“考え型” NEW
  4. 4
    AI時代、BtoBのコンテンツマーケはどう変わる？カギは「情報の伝達」ではなく「価値体験の創出」へ
  5. 5
    顧客とつながり続け、「買う」と「好き」を両立する──KATEが実践する“立体的な顧客体験設計”
  6. 6
    信頼による差別化が求められる時代へ──レイ・イナモト氏が語る、ブランド構築のために必要な4つのシフト
  7. 7
    デジタル広告のCPAが7割に改善！メディケア生命保険が挑戦した“自動化時代”の運用体制見直し
  8. 8
    打ち手の精度は“顧客理解の深さ”で決まる。行動×心理データから導く、実践的「顧客理解フレーム」とは
  9. 9
    動画広告の成果をどう測る？電通デジタルとライフネット生命が事業貢献度を可視化！
  10. 10
    エンタメ性重視で動画総再生数5億回突破。大丸松坂屋百貨店が自社の運用ノウハウを伝えるSNSマーケ支援
  1. 1
    打ち手の精度は“顧客理解の深さ”で決まる。行動×心理データから導く、実践的「顧客理解フレーム」とは
  2. 2
    アパレル大手ワールドのMA刷新　属人化を脱し、“現場で動く”CX戦略とは
  3. 3
    ファンの声が企画になる、清水エスパルスの「巻き込み力」に学ぶファンマーケティング
  4. 4
    LINEヤフーと電通、電通デジタルの共同分析基盤「SynWA project」とは？活用方法を聞く
  5. 5
    【初取材】Netflixは広告プラットフォームではない。目指すのは「広告も含めた最高な視聴体験」
  6. 6
    「提案が通らない」悩みを解消する、隠れた重要スキル──BtoBマーケに必須の“社内合意形成”の進め方
  7. 7
    動画広告の成果をどう測る？電通デジタルとライフネット生命が事業貢献度を可視化！
  8. 8
    デジタル広告のCPAが7割に改善！メディケア生命保険が挑戦した“自動化時代”の運用体制見直し
  9. 9
    群雄割拠の縦型動画時代、若年層に響くコンテンツを作るには？サイバーエージェントの専門チームに聞く勘所
  10. 10
    花王ヘアケアのブランドポートフォリオが完成　若年層ターゲットの第3弾新ブランド「MEMEME」を発表