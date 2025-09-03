最速・最大の効果を上げるUX改善術、従来のアクセス解析を超える改善手法とAI活用を学ぶ【参加無料】

9/10-11開催！「MarkeZine Day」セッション情報

半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Autumn」が、9月10日（水）、11日（木）に開催！ 場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

本記事では、編集部一押しのセッションをいくつかご紹介します。

明日から使える業務効率化と未来のマーケティング戦略

止まらない訪問獲得コストの上昇、コンテンツ消費の顕著な減少、さらに険しくなるコンバージョンへの道のり――。このような課題をどう解決していけばいいのでしょうか？

11日（木）10:55～11:35に行われるセッション「ゴルフダイジェスト・オンラインが取り組む、顧客体験データとAIで最速・最大の効果を上げるUX改善術」では、これらの課題に対応するUX改善のアプローチとして、顧客の離脱原因を明らかにする新たな分析手法とその運用について、ゴルフダイジェスト・オンライン（GDO）が取り組み事例を共有します。

また、Contentsquareの最新AI分析コパイロットを活用することで、分析から仮説立案、施策実行までのスピードをさらに高める方法をデモを交えて紹介。従来のアクセス解析を超える改善手法や、AIが支援する最新UX改善アプローチを学べます。

参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

このセッションで学べること ウェブサイト／モバイルアプリというデジタル接点における顧客行動の最新トレンドと、具体的なベンチマーク指標を持ち帰れます。

Google AnalyticsやAdobe Analyticsでは得られない粒度で、行動データを基に高精度なUX改善仮説を立てる手法を、ゴルフダイジェスト・オンライン（GDO）の事例で学べます。

分析の専門家でなくてもAI分析コパイロットを活用し、従来は見えなかった離脱要因を特定し、改善アクションへ直結させる方法を体感できます。

同日おすすめセッション

MarkeZine Day 2025 Autumn開催概要

・日時：2025年9月10日（水）10：00～19：00（9:30受付開始／18：45最終受付）

2025年9月11日（木）10：00～18：15（9:30受付開始／18：00最終受付）

懇親会※参加無料・抽選 18：30～20：00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）

〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

イベント公式サイトはこちら