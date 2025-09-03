CPA急騰／在庫逼迫／3rd-party問題による勝ち方のシフト――AI時代の獲得クリエイティブとは

9/10-11開催！「MarkeZine Day」セッション情報

半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Autumn」が、9月10日（水）、11日（木）に開催！ 場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

本イベントはアーカイブ配信なし、参加は事前登録制となっています。参加登録は9月8日（月）13時までです。気になるセッションがある方は、ぜひお早めにご登録ください！

AI時代、獲得広告での勝ち方は？

CPA急騰／在庫逼迫／3rd-party問題により、デジタル広告の「勝ち方」がシフトしています。いま、デジタルにおける獲得クリエイティブはどのように変化しているのでしょうか？

このセッションでは、ノバセルとパートナーのFUSIONが登壇。クリエイティブPDCAの問題を解体し、これからの獲得クリエイティブの捉え方を解説します。さらに、AIによるクリエイティブ生成で起こる「平均化の罠」を超える設計思想を紹介。どこで属人生を入れるべきなのか、AIによる大量生成の運用フローまで具体的に紹介します。

AI時代の獲得広告のフローと考え方を、具体的に知ることができるセッション。デジタルマーケターの皆さんは、お聞き逃しなく！

同日おすすめセッション

MarkeZine Day 2025 Autumn開催概要

・日時：2025年9月10日（水）10：00～19：00（9:30受付開始／18：45最終受付）

2025年9月11日（木）10：00～18：15（9:30受付開始／18：00最終受付）

懇親会※参加無料・抽選 18：30～20：00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）

〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

イベント公式サイトはこちら