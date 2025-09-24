×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
事業と人を成長させる「強み」起点のマーケティング思考

AI時代のマーケティング戦略。「変わらない」非合理性の理解と、「変わる」LLMOへの備え

　元リクルートVPの金井統氏が「強み」を起点に語る、現場で使える「マーケティングの“考え型”」。第2回となる今回は、AI時代の到来でマーケティングの「何が変わり、何が変わらないのか」を深掘りしていく。AIが情報提供を合理化・効率化する一方、マーケターの価値の源泉は、AIには代替できない人間の「非合理性」の理解にあると筆者は説く。さらに、ブランドや検索のあり方が根本から変わる未来を予測。「LLMO」の時代にマーケターが生き残るために必須となる普遍的スキルと新たな戦略を具体的に解説する。

AI時代の前提──何が変わり、何が変わらないのか

　今回は、今後の「強みにフォーカスするマーケティング思考」の前提となる将来の社会環境について、皆様と一緒に考えていきたいと思います。AIによって何もかもが変わる──そんな言説が飛び交う中、世界中で大規模な投資競争が巻き起こり、AIはこの瞬間にも進化を続けています。「AIが人の職業を奪う」といった悲観的な未来予想もありますが、圧倒的な利便性には人間は抗えない、というのもまた事実です。

　そうなると、ここで伝えていくマーケティング思考も、AIの普及によって変わるのではないかという疑問も浮かびます。だからこそ、具体的な思考の型に入る前に、AIによる変化にまずは触れておきたいと思います。

　今年の3月、私はサンノゼで開催されたAIカンファレンス「NVIDIA GTC」に足を運びました。AI活用の最前線を自分の目で確かめたいと思ったからです。会場では、AIとロボティクスが融合し、身体を持ったAIがその場で思考・判断し、様々なタスクをこなす様子を目の当たりにしました。エッジコンピューティングによりリアルタイムで処理を行うAIロボットは、もはや“脳”だけでなく“身体”も持ち合わせた存在に進化していることを実感しました。その姿に、人間の代替として機能する未来が目の前に迫っているという興奮と、進化のスピードへの恐怖を覚えました。

　ただ同時に、「それでも変わらないものはなんだろうか」という問いが残りました。本連載では、マーケティングにフォーカスし、「AIによって変わること」と「変わらないこと」の両側面を丁寧に考えていきたいと思います。

　私は長らくインターネット業界で仕事をしてきましたが、今やっと「次のスマートフォン」と呼べるほどの大きな変化が訪れています。このタイミングで株式会社NexGenを創業できたことは本当に幸運でした。大きな変化のタイミングには、多くの成長の機会が生まれるからです。だからこそ、この連載を読んでくださっている皆様が、新たなチャレンジをしてみようと思っていただけたら、心から嬉しく思います。

マーケティングとAIの相性──「届ける」ことはAIの得意領域

　第1回の連載で、私はマーケティングを次のように定義しました。

　 「人が創り出すマーケットのニーズに、限りなくリアルタイムに、価値を届けるために適応し、利益を生み出すこと」

　 この中で特に「リアルタイムに価値を届けるための適応」という部分は、AIとの相性が極めて良いと考えています。

　実際に、既にオンライン上の情報マッチングにはAIが広く使われています。Googleが2015年に導入したAI検索アルゴリズム「RankBrain」や、TikTokのサイコグラフィックモデル（ユーザーの心情を読み取るアルゴリズム）などがその代表例です。AIはユーザーの行動や文脈を解析し、最適な情報をリアルタイムで届けることを可能にしています。

　このように、マーケティングにおける「デリバリー＝価値を届ける作業」はAIの得意領域であり、効率化・最適化は今この瞬間にも進んでいます。インターネット上に膨大なトラフィックが生まれ、データを活用して効率的に届けることができるようになり、工程の自動化が進みました。それが今では、AIによってデリバリー業務全体が自律的に改善される未来が見えています。

　加えて、広告の伝達効率を担うクリエイティブ制作にもAI活用は常態化しつつあります。デジタルはもちろん、テレビや映画などの制作プロセスでも導入が進んでいます。現時点では工程の効率化が主ですが、タレントの代替としてAIで生成した人物を使うケースも出始めており、デリバリー領域は急速に代替が進むでしょう。

　少し前までは「人がデータの活用方法を考え、機械がそのデータをもとに運用する」という役割分担を想定していました。しかし、急速な進化によりAI自らがデータの活用方法を考え、改善を繰り返す時代が訪れています。AIが自律的に思考して駆動する未来を前提にすると、デリバリーはAIに代替させたほうが効率的です。他方、「人が創り出すマーケットのニーズ」をAIが本当に掴めるのか。私は、マーケティングを担う人がこの点に集中すべきだと考えています。理由は、人は日常で必ずしも合理的に意思決定をしていないからです。従って、AI時代のマーケティングを担う人は「誰に、何を」という本質的な価値設計に集中していくことが重要になるでしょう。

次のページ
変わらない核心──人の“非合理”を理解し、価値を創る

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • Pocket
  • note
事業と人を成長させる「強み」起点のマーケティング思考連載記事一覧
この記事の著者

金井 統（カナイ オサム）

NexGen Inc.　CEO
新卒でNTTドコモに入社。端末のマーケティングを経験した後、iモードでビジネス展開をする会社へのコンサルティングに従事。その後、リクルートへ転職。マーケティング室のVP（ヴァイスプレジデント）として、横断の人材育成・知見流通とHR領域のマーケティング責任者を担当。HR領域におけるToC及びToB双方のプロダクト横断での事業・マーケティング戦略、ブランディングからdirectADやSEO等のネットマーケティング、...

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/09/24 08:00 https://markezine.jp/article/detail/49875

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    事業が確立しても顧客視点で「前提」から疑い続ける――パナソニック コネクトがN1分析に注力する理由
  2. 2
    SNSから予測！2025秋美容トレンド　綺麗に“なれる”より“いられる”、単品バズから「レシピ化」へ
  3. 3
    「もはやAmazon外の売上にまで」実店舗や自社ストアにも影響を与える『Amazon Ads』
  4. 4
    若者が離れたのは「お酒」ではない。Z世代と探る、多様性時代に求められる“体験デザイン”
  5. 5
    「違和感」こそインサイト発見の鍵。博報堂のクリエイティブディレクターが明かす視点とテクニック
  6. 6
    TikTok活用のカギを握るのは「コメント型UGC」　コメント欄を活発にするために意識したいポイント
  7. 7
    なぜ「メディキュット」がシニア市場へ？　着圧ソックスNo.1ブランドが仕掛ける「全世代攻略」の裏側
  8. 8
    注目のマーケ関連トピックスをチェック！週間ニュースランキングTOP10【9/11～9/18】
  9. 9
    終活にかかる総額は平均約503万円！シニア世代の嗜み「終活」市場の可能性を読み解く
  10. 10
    【初取材】Netflixは広告プラットフォームではない。目指すのは「広告も含めた最高な視聴体験」
  1. 1
    若者が離れたのは「お酒」ではない。Z世代と探る、多様性時代に求められる“体験デザイン”
  2. 2
    イオン×スギ薬局が語るリテールメディア事業の現状、待たれる業界内の基準整備に挑むARUTANAの展望
  3. 3
    顧客とつながり続け、「買う」と「好き」を両立する──KATEが実践する“立体的な顧客体験設計”
  4. 4
    SNSから予測！2025秋美容トレンド　綺麗に“なれる”より“いられる”、単品バズから「レシピ化」へ
  5. 5
    動画広告の成果をどう測る？電通デジタルとライフネット生命が事業貢献度を可視化！
  6. 6
    【新連載】元リクルートマーケティング責任者が語る「強み」で事業と人を伸ばす“考え型”
  7. 7
    事業が確立しても顧客視点で「前提」から疑い続ける――パナソニック コネクトがN1分析に注力する理由
  8. 8
    AI時代に広告会社のクリエイターは何を担う？ AI化できない部分の鍛え方、一番大事なスタンスの持ち方
  9. 9
    ビームス流、顧客と“相思相愛”になるCRM　顧客の行動にマイルを付与する新制度の成果は？
  10. 10
    広告接触ユーザーの購入率9.6倍！明治「ザバス」のリテールメディア活用と「ARUTANA」の有用性