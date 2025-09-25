×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

アドビ、「Adobe LLM Optimizer」を発表　生成AI時代のブランド認知向上を支援

　アドビは、エンタープライズ向けの新製品「Adobe LLM Optimizer」の提供を開始した。同ソリューションは、AI経由のトラフィック可視化やブランド露出度のベンチマーク、消費者とのエンゲージメント向上を支援する。

　主な機能としては、AIインターフェイス上でユーザーの問い合わせに対し参照されたWebサイト上の詳細情報といったオウンドコンテンツを特定し、ブランドの表示状況をリアルタイムで把握できる。競合他社との比較ベンチマークも可能で、コンテンツ戦略の見直しや意思決定プロセスに活用可能となる。

　加えて、レコメンデーションエンジンがブランド認知のギャップを検知し、WebページやFAQなど自社チャネルやWikipedia・コミュニティサイトといった外部チャネルも含めた改善策を提案。推奨内容はワンクリックで変更・展開できる。さらにアトリビューション機能により、AI経由での可視性とユーザー行動がエンゲージメントやコンバージョンなどビジネス成果にどう影響したかも計測可能だ。

　Adobe LLM OptimizerはSEO担当者、コンテンツストラテジスト、デジタルマーケター、Webパブリッシャーの既存ワークフローに対応し、A2A（Agent-to-Agent）やMCP（Model Context Protocol）などエンタープライズ向けフレームワークとも連携可能。スタンドアロンのアプリケーションとしても、コンテンツ管理システム「Adobe Experience Manager Sites」と統合した形でも、利用できる。

【関連記事】
アドビ調査、日本マーケターの8割がチャネル別効果把握に課題　コンテンツ需要拡大で人材不足が深刻に
アドビ、国内のビジネスパーソンによるPDFファイルと生成AIの活用状況に関する調査結果を発表
アドビとMicrosoft、AIエージェントの提供でマーケターを支援
アドビ、「Acrobat AIアシスタント」の日本語版を提供開始　PDFなどでAI機能の利用が可能に
エース、電通・アドビらとAI主導型SNSマーケティングソリューション「VERTICAL」に参画

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • Pocket
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/09/25 12:45 https://markezine.jp/article/detail/49889

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    AI時代のマーケティング戦略。「変わらない」非合理性の理解と、「変わる」LLMOへの備え NEW
  2. 2
    Googleマーケティング バイスプレジデント岩村水樹氏が語る、キャリアとネットマーケティングの変遷 NEW
  3. 3
    「違和感」こそインサイト発見の鍵。博報堂のクリエイティブディレクターが明かす視点とテクニック
  4. 4
    若者が離れたのは「お酒」ではない。Z世代と探る、多様性時代に求められる“体験デザイン”
  5. 5
    TikTok活用のカギを握るのは「コメント型UGC」　コメント欄を活発にするために意識したいポイント
  6. 6
    データはあるのに「再現性」がない理由。限定的なPDCA脱却に向け、イルグルムが新たに挑むMCMの実践 NEW
  7. 7
    SNSから予測！2025秋美容トレンド　綺麗に“なれる”より“いられる”、単品バズから「レシピ化」へ
  8. 8
    急成長するショートドラマ市場　LINEヤフーら6社のキープレーヤーが語る成長戦略と課題 NEW
  9. 9
    「もはやAmazon外の売上にまで」実店舗や自社ストアにも影響を与える『Amazon Ads』
  10. 10
    事業が確立しても顧客視点で「前提」から疑い続ける――パナソニック コネクトがN1分析に注力する理由
  1. 1
    若者が離れたのは「お酒」ではない。Z世代と探る、多様性時代に求められる“体験デザイン”
  2. 2
    イオン×スギ薬局が語るリテールメディア事業の現状、待たれる業界内の基準整備に挑むARUTANAの展望
  3. 3
    顧客とつながり続け、「買う」と「好き」を両立する──KATEが実践する“立体的な顧客体験設計”
  4. 4
    SNSから予測！2025秋美容トレンド　綺麗に“なれる”より“いられる”、単品バズから「レシピ化」へ
  5. 5
    【新連載】元リクルートマーケティング責任者が語る「強み」で事業と人を伸ばす“考え型”
  6. 6
    事業が確立しても顧客視点で「前提」から疑い続ける――パナソニック コネクトがN1分析に注力する理由
  7. 7
    動画広告の成果をどう測る？電通デジタルとライフネット生命が事業貢献度を可視化！
  8. 8
    AI時代に広告会社のクリエイターは何を担う？ AI化できない部分の鍛え方、一番大事なスタンスの持ち方
  9. 9
    「もはやAmazon外の売上にまで」実店舗や自社ストアにも影響を与える『Amazon Ads』
  10. 10
    ビームス流、顧客と“相思相愛”になるCRM　顧客の行動にマイルを付与する新制度の成果は？