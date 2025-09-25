アドビ、「Adobe LLM Optimizer」を発表　生成AI時代のブランド認知向上を支援

アドビは、エンタープライズ向けの新製品「Adobe LLM Optimizer」の提供を開始した。同ソリューションは、AI経由のトラフィック可視化やブランド露出度のベンチマーク、消費者とのエンゲージメント向上を支援する。

主な機能としては、AIインターフェイス上でユーザーの問い合わせに対し参照されたWebサイト上の詳細情報といったオウンドコンテンツを特定し、ブランドの表示状況をリアルタイムで把握できる。競合他社との比較ベンチマークも可能で、コンテンツ戦略の見直しや意思決定プロセスに活用可能となる。

加えて、レコメンデーションエンジンがブランド認知のギャップを検知し、WebページやFAQなど自社チャネルやWikipedia・コミュニティサイトといった外部チャネルも含めた改善策を提案。推奨内容はワンクリックで変更・展開できる。さらにアトリビューション機能により、AI経由での可視性とユーザー行動がエンゲージメントやコンバージョンなどビジネス成果にどう影響したかも計測可能だ。

Adobe LLM OptimizerはSEO担当者、コンテンツストラテジスト、デジタルマーケター、Webパブリッシャーの既存ワークフローに対応し、A2A（Agent-to-Agent）やMCP（Model Context Protocol）などエンタープライズ向けフレームワークとも連携可能。スタンドアロンのアプリケーションとしても、コンテンツ管理システム「Adobe Experience Manager Sites」と統合した形でも、利用できる。

【関連記事】

・アドビ調査、日本マーケターの8割がチャネル別効果把握に課題 コンテンツ需要拡大で人材不足が深刻に

・アドビ、国内のビジネスパーソンによるPDFファイルと生成AIの活用状況に関する調査結果を発表

・アドビとMicrosoft、AIエージェントの提供でマーケターを支援

・アドビ、「Acrobat AIアシスタント」の日本語版を提供開始 PDFなどでAI機能の利用が可能に

・エース、電通・アドビらとAI主導型SNSマーケティングソリューション「VERTICAL」に参画