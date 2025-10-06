[締切間近]今週開催！無料でECノウハウが知れるECzine Day　最新OMO・SNS戦略を解剖

翔泳社が運営する「ECzine」は、2025年10月9日（木）にオンライン・リアル（会場）を選んで参加できる無料カンファレンス「ECzine Day 2025 October」を開催する。

「経営貢献度を高めるECへの転換 中長期の戦略と日々の打ち手」をテーマとした本イベントは、アンドエスティ、ファミリーマート、サッポロビール×タカラトミーなどが登壇。次のフェーズに向けて成長戦略を描く先進企業の事例、ECの新規立ち上げ、ECリニューアルを実施した企業の取り組み、EC起点で生まれたヒット商品の開発秘話、販売戦略など幅広い内容のセッションを用意している。

12:20～12:50に行われるセッションは、株式会社フューチャーショップ 取締役 マーケティング部 ゼネラルマネージャー 安原 貴之氏が登壇する。

EC成長の壁を感じている。そんな方におすすめしたいのが本セッションだ。年間流通総額2,044億円、5社に1社が年商1億円を達成するカートを提供するフューチャーショップが、ライブコマースなどの最新トレンドも交えつつ、OMO、SNS戦略をはじめとする明日から実践できる次世代EC戦略のヒントと成功事例をお届けする。

リアル（会場）参加・懇親会はすでに締め切っており、オンラインの事前登録締切は10月7日（火）13時までとなっている。定員になり次第締め切りとなるため、ぜひ早めの申し込みをおすすめしたい。

ECzine Day 2025 October セッションのご紹介

現時点で公開されているセッション情報は、次のとおり。詳細は「ECzine Day 2025 October」イベントサイトの「タイムテーブル」から見ることができる。