MarkeZineニュース

[締切間近]今週開催！無料でECノウハウが知れるECzine Day　最新OMO・SNS戦略を解剖

　翔泳社が運営する「ECzine」は、2025年10月9日（木）にオンライン・リアル（会場）を選んで参加できる無料カンファレンス「ECzine Day 2025 October」を開催する。

　「経営貢献度を高めるECへの転換　中長期の戦略と日々の打ち手」をテーマとした本イベントは、アンドエスティ、ファミリーマート、サッポロビール×タカラトミーなどが登壇。次のフェーズに向けて成長戦略を描く先進企業の事例、ECの新規立ち上げ、ECリニューアルを実施した企業の取り組み、EC起点で生まれたヒット商品の開発秘話、販売戦略など幅広い内容のセッションを用意している。

ECzine Day 2025 October
申し込みはこちらをクリック

　12:20～12:50に行われるセッションは、株式会社フューチャーショップ 取締役 マーケティング部　ゼネラルマネージャー 安原 貴之氏が登壇する。

　EC成長の壁を感じている。そんな方におすすめしたいのが本セッションだ。年間流通総額2,044億円、5社に1社が年商1億円を達成するカートを提供するフューチャーショップが、ライブコマースなどの最新トレンドも交えつつ、OMO、SNS戦略をはじめとする明日から実践できる次世代EC戦略のヒントと成功事例をお届けする。

 

　リアル（会場）参加・懇親会はすでに締め切っており、オンラインの事前登録締切は10月7日（火）13時までとなっている。定員になり次第締め切りとなるため、ぜひ早めの申し込みをおすすめしたい。

ECzine Day 2025 October セッションのご紹介

　現時点で公開されているセッション情報は、次のとおり。詳細は「ECzine Day 2025 October」イベントサイトの「タイムテーブル」から見ることができる。

 

セッション日時・タイトル お申し込み

[S-1]10:00～10:30
「and ST」が語るオープンプラットフォーマーへの変革

多角化するユニークなビジネス戦略、パートナー企業のメリットとは

櫻井 裕也 [アンドエスティ]

[S-2]10:45～11:15
フェリシモの世界観を支える顧客体験の舞台裏

～「感情」を捉え、守る仕組みと実践～

西本 宗平 [フェリシモ]/中澤 伸也 [Repro]/孫 健真 [Repro]

[S-3]11:30～12:00
ブランドの未来を育てるノースフェイスアプリ

～ノースフェイスが描く顧客との長期的関係～

鯨岡 務 [メグリ]/都地 大基 [ゴールドウイン]

[S-4]12:20～12:50
「物販系EC成長率3.7%」の壁をどう越えるか？

成長鈍化時代を勝ち抜くOMO・SNS新戦略

安原 貴之 [フューチャーショップ]

※リアル（会場）参加は軽食付

[S-5]13:10～13:40
なぜ今「ファミマオンライン」なのか

ファミリーマートが描く“顧客とつながる”理想図に迫る

近藤 大輔 [ファミリーマート]

[S-6]13:55～14:25
coming soon

[Appier Group]

[S-7]14:40～15:10
Amazon Ads パートナーとともに実現するビジネスの成長戦略

伊勢谷 直美 [アマゾンジャパン]/笠井 慎也 [ウブン]/菊池 満長 [Shirofune]

[S-8]15:25～15:55
キューサイ事例に学ぶ、TikTok Shop活用のはじめ方

岩田 きらら [キューサイ]/亀山 桃子 [マテリアルリンクス]/

道上 飛翔 [翔泳社]

[S-9]16:10～16:40
EC年商10億超え20社のKPI実データが示す経営貢献度が高い打ち手5選

鴨下 文哉 [Ｗ２]

[S-10]16:55～17:25
AI時代のフルファネル × フルチャネル戦略

Amazonを起点に描く、2030年を見据えたEC全体最適化の方法とは？

田中 謙伍 [GROOVE]

[S-11]17:40～18:10
サッポロビールとタカラトミーに聞く、

メーカーの自社ECの役割と成長戦略

土代 裕也 [サッポロビール]/平位 俊雄 [タカラトミー]/道上 飛翔 [翔泳社]

この記事は参考になりましたか？

MarkeZineニュース連載記事一覧

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

MarkeZine（マーケジン）
2025/10/06 17:00

イベント

