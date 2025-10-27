イプサが語るCX戦略、ユーザーの「肌コンディション＝今」を把握し最適な提案をするために何をしている？

11月11日開催！「MarkeZine Day」セッション情報

ドラスティックに変動しているリテール領域の「今」を捉え、次の時代につなげていく一手を考えるマーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Retail」が、11月11日（火）に開催！ 場所は、御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンターです。

本記事では、編集部一押しのセッションをご紹介します。

ユーザーの肌に合わせた提案をOMOで実現する、イプサは何をしている？

「オンラインとオフラインの垣根を超え、顧客起点で価値を届ける」言葉で表現するとシンプルですが、実現するためには、深い顧客理解とデータ活用、店舗のスタッフとの連携など様々な課題があります。

他社はどのような戦略に基づいて、どのようにCXを改善しているのか？が気になるメーカーのマーケティング担当者におすすめなのが、17:45～18:25に行われるセッション『イプサのCX戦略と実践：一人ひとりの『個』の美しさを引き出す店頭とデジタルの融合』です。

本セッションでは、「一人ひとりの『個』の美しさを目覚めさせる。」をフィロソフィーとするイプサが登壇。既存商品を決まったパッケージで販売するのではなく、ユーザーの肌状況に合わせて常に最適な提案を行うために、どのように課題をクリアし、今は何を見据えているのか、具体的な取り組みを交えてご紹介します。

MarkeZine Day 2025 Retail開催概要

・日時：2025年11月11日（火）10:00～18:25（9:30受付開始/18:10最終受付）

懇親会※参加無料・抽選 18:40～20:00予定

・場所：御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター

東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ2F

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

