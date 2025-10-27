×
連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

MarkeZineニュース

イプサが語るCX戦略、ユーザーの「肌コンディション＝今」を把握し最適な提案をするために何をしている？

11月11日開催！「MarkeZine Day」セッション情報

　ドラスティックに変動しているリテール領域の「今」を捉え、次の時代につなげていく一手を考えるマーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Retail」が、11月11日（火）に開催！　場所は、御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンターです。

　本記事では、編集部一押しのセッションをご紹介します。

ユーザーの肌に合わせた提案をOMOで実現する、イプサは何をしている？

　「オンラインとオフラインの垣根を超え、顧客起点で価値を届ける」言葉で表現するとシンプルですが、実現するためには、深い顧客理解とデータ活用、店舗のスタッフとの連携など様々な課題があります。

　他社はどのような戦略に基づいて、どのようにCXを改善しているのか？が気になるメーカーのマーケティング担当者におすすめなのが、17:45～18:25に行われるセッション『イプサのCX戦略と実践：一人ひとりの『個』の美しさを引き出す店頭とデジタルの融合』です。

　本セッションでは、「一人ひとりの『個』の美しさを目覚めさせる。」をフィロソフィーとするイプサが登壇。既存商品を決まったパッケージで販売するのではなく、ユーザーの肌状況に合わせて常に最適な提案を行うために、どのように課題をクリアし、今は何を見据えているのか、具体的な取り組みを交えてご紹介します。

　参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

10:00～10:40

『ヒットを“逆算”する。セブン×ヤッホー「有頂天エイリアンズ」、再現性を解く3つのポイント』

14:35～15:05

『無印良品の考えるアプリ・会員プログラムの重要性 ～全面リニューアルの裏側と今後のロードマップ with Adjust～』

MarkeZine Day 2025 Retail開催概要

・日時：2025年11月11日（火）10:00～18:25（9:30受付開始/18:10最終受付）
　　　　　懇親会※参加無料・抽選 18:40～20:00予定

・場所：御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター
　　　　東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ2F

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

MarkeZine（マーケジン）
2025/10/27 12:30

イベント

