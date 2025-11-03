×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Retail

MarkeZine Day 2025 Retail

MarkeZine Day 2025 Retail

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

110万本ヒットの裏側。セブン×ヤッホーと紐解く3つのポイント【申込は今週7日まで！】

11月11日開催！「MarkeZine Day」セッション情報

　ドラスティックに変動しているリテール領域の「今」を捉え、次の時代につなげていく一手を考えるマーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Retail」が、11月11日（火）に開催！　場所は、御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンターです。

　本記事では、編集部一押しのセッションをご紹介します。

110万本ヒットの裏側。セブン×ヤッホーと紐解く3つのポイント

セッション詳細を確認＆参加登録はこちら
セッション詳細を確認＆参加登録はこちら

　発売3ヵ月で110万本、若年層の購入比率は2.3倍――。セブン-イレブンとヤッホーブルーイングの共同開発ビール「有頂天エイリアンズ」が話題だ。このヒットは特別なものなのか、それとも再現可能なのか？　様々な業態との協業を成功させたヤッホー。数多のメーカーとコラボを仕掛けるセブン-イレブン。協業を知り尽くした両社だからこそ描けた“新たなヒットの方程式”とは。

　10:00～10:40に行われるセッション『ヒットを“逆算”する。セブン×ヤッホー「有頂天エイリアンズ」、再現性を解く3つのポイント』では、モデレーターに、自らがD2Cブランドであり「お店」として顧客と向き合う一方、数々のブランドとのコラボレーションも手掛ける「北欧、暮らしの道具店」のクラシコム高山氏を迎え、ヒットの構造を「3つの問い」から逆算思考で解き明かします。

　「なぜ、“ビール離れ”の若者に支持されたのか？」「なぜ、『350円の壁』を越え、“コスパ最強”と評されたのか？」「ヒットの裏側にあるいくつもの困難をどう乗り越えたのか？」これらの問いを深掘りし、ひとつの施策に閉じることのない、明日から誰もが応用できる「ヒットの再現性」と、メーカー・リテーラーの枠を超えた、顧客との新たな勝利の方程式に迫ります。

　参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

あわせてチェックしたいセッション

10:55～11:35

国内最大級ハンドメイドサービス「minne by GMOペパボ」が語る！顧客満足度と収益を両立させるECリテールメディア戦略とは！？

14:35～15:05

「LOWYA」のフォロワー120万人越え、3000万回以上の再生を生み出すSNS動画活用術

　そのほかのセッションはタイムテーブルをチェック！

MarkeZine Day 2025 Retail開催概要

・日時：2025年11月11日（火）10:00～18:25（9:30受付開始/18:10最終受付）
　　　　　懇親会※参加無料・抽選 18:40～20:00予定

・場所：御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター
　　　　東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ2F

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

イベント公式サイトはこちら

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/11/03 08:00 https://markezine.jp/article/detail/50117

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    Web施策に限界を感じたBtoBマーケターが選んだ「テレ東広告」　認知拡大を目指した、その成果に迫る
  2. 2
    指名検索は待たずに「創る」時代へ　キーワードマーケティングが示すPR✕マーケティングの相乗効果
  3. 3
    DL数70万超アプリの次の一手、ヤマト インターナショナルとCORINが仕掛けるCX向上戦略
  4. 4
    AI検索時代、SEOは終わるのか？変わりゆく検索体験に対応する「GEO」の本質と最前線
  5. 5
    【第1回】ブランディング投資はなぜ重要なのか？消費者の記憶と意思決定のメカニズムを紐解く
  6. 6
    「界隈」は“トライブ”と何が違う？ SNSが育てた共感圏の正体とマーケターの持つべき視点
  7. 7
    【広告意思決定論】芹澤連が説く「広告にできること／できないこと」
  8. 8
    Z世代の関心を集めた広告インサイトを分析　「起用タレントギャップ」「疑似体験」「SNS起点広告」が鍵
  9. 9
    DMのCV率が20％向上！再春館製薬所がGROWTH VERSEと挑む、顧客起点のAI活用
  10. 10
    AI×データで進化する次世代ターゲティング広告。楽天「未来購買予測」が創造するCV獲得の新常識
  1. 1
    顧客とつながり続け、「買う」と「好き」を両立する──KATEが実践する“立体的な顧客体験設計”
  2. 2
    森永乳業×東急ストアのID連携で実現へ！メーカーとリテールの枠を超えた、購買行動の可視化と効果検証
  3. 3
    TikTok広告攻略のカギは「界隈」にあり！味の素が「完全視聴率4.2倍」を実現できたワケ
  4. 4
    平日夜間の試合を満員にできるのはなぜ？川崎フロンターレから学ぶ「組織横断でやりきる力」
  5. 5
    広告を“邪魔者”から“体験”へ。サッポロビール×DAZNが拓く「Fandomマーケティング」の新境地
  6. 6
    出店戦略だけでない、ユニクロの海外成長を支える「見えざる構造」
  7. 7
    EC売上前年比二桁増を達成。「コスメデコルテ」売上過去最高の裏側にあった“顧客理解の深化”の全貌
  8. 8
    「もはやAmazon外の売上にまで」実店舗や自社ストアにも影響を与える『Amazon Ads』
  9. 9
    「BOSS」「なっちゃん」の仕掛け人、元サントリー北川氏はなぜPR会社へ？語る「企業価値向上」の本質
  10. 10
    結果も出す、遊びも忘れない、だから広告は面白い。広告ウヒョー！と三浦崇宏が選ぶ25上半期のベスト広告